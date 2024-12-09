Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

РФ на Запорізькому напрямку активно здійснює повітряну та інженерну розвідки.

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РФ готується до атак на Запорізькому напрямку / Коллаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Основне:

Армія РФ готується до штурмів на Запорізькому напрямку

Ворог намагається зайняти позиції в острівній зоні гирла Дніпра

ЗСУ завдали нищівних втрат противнику

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. На Запорізькому напрямку противник проводить ротаційні заходи особового складу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що саме на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог здійснює ротацію військових підрозділів.

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Крім того, агресор не припиняє тренування своїх штурмовиків та готує їх до проведення майбутніх атак на деяких ділянках бойового зіткнення. За даними командування "Південь", армія РФ також активно здійснює повітряну та інженерну розвідки.

"На Придніпровському напрямку ворог не полишає своєї мети щодо зайняття позицій в острівній зоні гирла Дніпра. За минулу добу він 7 разів вдавався до спроб штурмів. Противник, зазнавши втрат живої сили, відійшов на свої вихідні позиції.", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Тим часом Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та вогневих позиціях.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулася поблизу п'яти населених пунктів у Донецькій області. Аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що в ніч проти 9 грудня, ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

Як писав Главред, РФ докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога. За словами аналітика видання Девіда Акса, в останні тижні частини 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ просунулися через село Жовте до Новопустинки. Росіяни створили вузький виступ у лінії оборони України, який дозволив російським військам наблизитись до Покровська на вісім кілометрів з півдня.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ найімовірніше продовжуватиме зазнавати великих втрат у техніці та живій силі у спробах захопити місто Покровськ.

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Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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