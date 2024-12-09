Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

Маріна Фурман
9 грудня 2024, 12:30
940
РФ на Запорізькому напрямку активно здійснює повітряну та інженерну розвідки.
ВСУ, армия РФ
РФ готується до атак на Запорізькому напрямку / Коллаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Основне:

  • Армія РФ готується до штурмів на Запорізькому напрямку
  • Ворог намагається зайняти позиції в острівній зоні гирла Дніпра
  • ЗСУ завдали нищівних втрат противнику

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів. На Запорізькому напрямку противник проводить ротаційні заходи особового складу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що саме на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог здійснює ротацію військових підрозділів.

відео дня

Крім того, агресор не припиняє тренування своїх штурмовиків та готує їх до проведення майбутніх атак на деяких ділянках бойового зіткнення. За даними командування "Південь", армія РФ також активно здійснює повітряну та інженерну розвідки.

"На Придніпровському напрямку ворог не полишає своєї мети щодо зайняття позицій в острівній зоні гирла Дніпра. За минулу добу він 7 разів вдавався до спроб штурмів. Противник, зазнавши втрат живої сили, відійшов на свої вихідні позиції.", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Тим часом Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та вогневих позиціях.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулася поблизу п'яти населених пунктів у Донецькій області. Аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що в ніч проти 9 грудня, ворог просунувся у Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

Як писав Главред, РФ докладає значних зусиль для повної окупації українського Донбасу. Місто Покровськ залишається однією з основних перешкод для ворога. За словами аналітика видання Девіда Акса, в останні тижні частини 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ просунулися через село Жовте до Новопустинки. Росіяни створили вузький виступ у лінії оборони України, який дозволив російським військам наблизитись до Покровська на вісім кілометрів з півдня.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ найімовірніше продовжуватиме зазнавати великих втрат у техніці та живій силі у спробах захопити місто Покровськ.

Читайте також:

Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту російські війська бійці ВСУ Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

12:30Україна
500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФ

11:55Україна
Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

11:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

Останні новини

12:52

До Києва приїхали конкурент Шольца на виборах і прем'єр Естонії: про що говоритимуть із Зеленським

12:51

"Путін має думати, що  настав час укласти мир, тому що він програв": Трамп зробив заяву

12:50

5 найщасливіших знаків зодіаку у 2025 році

12:49

Що приготувати на Святвечір: абсолютно новий рецепт вінігрету - смакотаВідео

12:40

У 2025 році вимоги до виходу на пенсію стануть жорсткішими: ПФУ назвав нові правила

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:30

Армія РФ проводить ротацію: противник готується до нових штурмів

11:55

500 КАбів і понад 400 дронів за тиждень: Зеленський зробив заяву про масовані удари РФВідео

11:46

"Звалили всі": росіяни накинулися на Крістіну Орбакайте - що сталося

11:39

Росіяни наближаються до Покровська "не з позиції сили": у Forbes розкрили план РФ

Реклама
11:24

Картопля звариться у 2 рази швидше: що додати в каструлю

11:15

ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС

11:00

Графіки відключень світла змінили: у Києві та трьох областях світла буде менше

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУВідео

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

Реклама
09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії: він померВідео

09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

Реклама
22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти