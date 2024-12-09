'Немає сенсу говорити з Трампом': Зеленський обговорить з Байденом запрошення до НАТО

Президент запевнив, що Україна готова розглянути пропозицію Макрона щодо розміщення військ інших країн на її території до вступу в НАТО.

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Зеленський зробив важливу заяву про запрошення до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головні тези із заяви Зеленського:

Україна не може бути членом НАТО зараз, але має шанс отримати запрошення

Незабаром з Байденом обговорять запрошення України до Альянсу

Україна готова розглянути пропозицію щодо розміщення іноземних військ на території країни

Україна наразі не може бути членом НАТО, але запрошення до Альянсу отримати може. Київ готовий розглянути пропозицію про розміщення іноземних військ на території країни до вступу в НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом у Києві.

"Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він іще не в Білому домі, у нього немає всіх цих юридичних прав", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський повідомив, що найближчим часом планує зателефонувати президенту США Джо Байдену для обговорення питання запрошення України до НАТО. Він наголосив, що Байден зараз є чинним президентом США, і "від його позиції багато що залежить".

"Немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що Україна може розглянути пропозицію Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на своїй території, доки країна не стане членом НАТО.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", - заявив президент України.

Водночас Зеленський підкреслив, що до цього Україна має чітко розуміти, коли країни буде в ЄС, а коли в НАТО.

"Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - додав глава держави.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна активно працює над вступом до НАТО, що є стратегічною метою для національної безпеки, заявив Єгор Чернєв. Він підкреслив, що лише стаття 5 Північноатлантичного альянсу гарантує реальний захист, а будь-які безпекові угоди не можуть замінити членство в НАТО.

Зокрема, Україна наполягає на повноправному членстві в Альянсі, як єдиній надійній гарантії від російської агресії, відкидаючи альтернативні формати. Міністерство закордонних справ України, нагадуючи про негативний досвід Будапештського меморандуму, закликає США, Велику Британію та інші міжнародні партнери підтримати запрошення України до НАТО.

Крім цього, дипломат Володимир Огризко вважає, що вступ до НАТО для України буде довгим і складним процесом. За його словами, Україна не погодиться на сценарії заморожування війни чи новий Будапештський меморандум, але міжнародний договір із ключовими союзниками може стати компромісом на шляху до НАТО.

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