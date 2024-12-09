'Рамштайн' і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

Остін поінформував Умерова про безпекову допомогу для посилення обороноздатності України.

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Міністри оборони США та України провели телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони України

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Остін і Умеров провели телефонну розмову

Міністри зосередилися на ситуації на фронті та допомозі США

Представники держав обговорили планування засідання "Рамштайн"

Очільник Міноборони США Ллойд Остін та глава Міноборони України Рустем Умеров провели телефонну розмову. Міністри обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Про це повідомили на сайті Пентагону у неділю, 8 грудня.

За словами генерал-майора Пета Райдера, офіційного представника Міністерства оборони США, сторони зосередилися на двох ключових питаннях: ситуація на полі бою та допомога США.

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"Міністр оборони Остін поінформував міністра Умерова про безпекову допомогу США для забезпечення потенціалу, необхідного Україні для боротьби з російською агресією", - розповів Райдер.

Остін і Умеров також обговорили планування нового засідання Контактної групи з питань оборони України. Особливу увагу було приділено питанням нарощування військової допомоги від партнерів.

У ході розмови міністри запевнили, що підтримуватимуть тісний зв’язок.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, США готують новий пакет оборонної допомоги для України на суму 988 мільйонів доларів, який включає ракети та безпілотники. Пакет майже вдвічі скоротить залишок у 2,21 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Також США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, але існує брак кандидатів. Радник Білого дому Джейк Салліван зазначив, що США готові навчати більше пілотів, але наразі кількість контингенту обмежена.

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за майже 1000 днів війни Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, а Україна лише зміцніла. Остін зазначив, що РФ зазнала величезних втрат: сотні тисяч жертв і понад 200 мільярдів доларів витрачені марно.

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Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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