Удари РФ, відключення світла та погрози Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України станом на 22:00 28 листопада: головні події дня, включаючи ситуацію на фронті, міжнародну політику та важливі внутрішні рішення.

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Головні новини України станом на 22:00 28 листопада / Колаж Гларвед, фото: скріншот із відео, УНІАН, kremlin.ru

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні: усі подробиці

Рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Було здійснено пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Харкові прогриміли вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт Ту-95МС о 04:36.

Вибухи в Харкові: РФ вдарила трьома ракетами по центру міста

Рано вранці в четвер, 28 листопада, у Харкові прогримів вибух. Перед цим по всій Україні було оголошено масшабну повітряну тривогу через ракетний удар РФ.

відео дня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, удару було завдано ракетою. Під обстрілом був один із найбільших районів Харкова.

В Україні - екстрені відключення світла: РФ завдала ракетного удару по енергетиці

Зранку 28 листопада під час масованого ракетного удару РФ окупанти атакували українську енергетику. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново запровадив екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - написав він у Facebook.

У четвер, 28 листопада, країна-агресор Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та здійснила пуски крилатих ракет типу "Калібр". У декількох містах України вже пролунали вибухи, ворог атакував об'єкти інфраструктури.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

Страждає енергетика України: наслідки масованого ракетного удару РФ

Вранці 28 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну. Ворог завдав ударів по місту Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста та не працює електротранспорт.

Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, наразі постраждалих внаслідок обстрілу немає, на місці влучання працюють усі екстрені служби.

"Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть пункти незламності", - додав він.

У Трампа обирають пропозиції для завершення війни в Україні: які є варіанти

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту і переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території.

Як пише CNN з посиланням на два джерела, чиновники Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Над деталями стратегії ще триває робота.

Екстрені відключення світла в Україні можуть скасувати: названо терміни

Вранці 28 листопада країна-агресор Росія атакувала українську енергетику, внаслідок чого "Укренерго" ввела екстрені відключення електроенергії у більшості областей.

Директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у Facebook, що за попередніми прогнозами, екстрені відключення діятимуть щонайменше до 20:00. Однак наразі точно визначити це неможливо.

У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

У четвер, 28 листопада, в Україні запроваджено екстрені відключення світла. Орієнтовно вони діятимуть до 20:00. У Києві та області, а також на Одещині оновили графіки відключень.

Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

Країна-агресорка Росія у ніч на четвер, 28 листопада (із 19:30 27 листопада) атакувала Україну великою кількістю ракет і дронів. Загалом російські окупанти запустили по нашій державі 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що удари завдавалися ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 засобів повітряного нападу.

Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

Мішенню ранкового удару країни-агресорки Росії по Україні 28 листопада стала енергетика. Ворог застосував близько 100 ударних дронів та більше 90 ракет різних типів.

Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що ворог під час цієї атаки застосував крилаті ракети "Калібр", що містили касетні боєприпаси. Їх було випущено по цивільній інфраструктурі.

Які енергообʼєкти Україна не може захистити від ударів РФ: аналітик розкрив деталі

Аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, що частину обʼєктів енергетичної системи неможливо захистити, лише посилити протиповітряну оборону.

"У західних ЗМІ починали писати про те, що ми не змогли побудувати укриття для обʼєктів енергетики, а тому можемо постати перед дуже великими проблемами взимку, коли росіяни знову можуть обстрілювати нашу енергетику. Втім, проблема в тому, що не всі обʼєкти енергетичної системи можна захистити. Електричні станції майже неможливо захистити. Тобто, жодне укриття не зможе захистити електростанції. Можна захистити підстанції, трансформатори, підстанції системи передачі, але не електропідстанції та машинні зали", - пояснив Прокіп в ефірі телеканалу "Еспресо".

Окупанти цинічно розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Запоріжжі - ОГП

Окупаційні війська країни-агресорки Росії вбили українських військовополонених біля населеного пункту Новодарівка, що у Запорізькій області. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Відомо, що росіяни здійснили злочинні дії 24 листопада 2024 року у Пологівському районі, де тривають активні бойові дії. Ворог взяв у полон шість військових ЗСУ, після чого цинічно розстріляв п'ять із них.

Вдарить +11 градусів: у яких областях України різко зросте температура повітря

Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, відзначиться теплими денними температурами повітря у низці областей. Так, найтепліше в Україні буде на півдні – там очікується температура повітря вдень на рівні +6…+11 градусів.

Ситуація значно погіршилась: введені жорсткі графіки вимкнення світла 28 листопада

В Україні погіршилась ситуація в енергосистемі. Укренерго раптово вводить жорсткі графіки вимкнення світла до кінця доби 28 листопада. Про це йдеться на сторінці компанії.

До кінця доби будуть застосовані графіки вимкнення світла одразу для чотирьох черг побутових споживачів.

РФ готується застосувати "Орешник" по Києву: Путін видав заяву та розкрив цілі

Російський диктатор Володимир Путін під час саміту ОДКБ заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

Цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день. Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі "Київ 24".

За його словами, впродовж зими можливі такі ж графіки, як зараз.

12 прильотів під час масованої атаки по Україні: у ЗСУ розкрили наслідки ударів

У ніч на 28 листопада країна-агресорка Росія жорстоко атакувала критичну інфраструктуру - під ударом опинились електричні підстанції в різних областях України. Є влучання.

"Внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У РФ є запас ще на 2-3 масовані атаки: Жмайло оцінив ймовірність блекауту

Країна-агресор Росія відновила масовані удари по Україні напередодні зими. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, яка мета ворога та до чого готуватися українцям.

В етері "Еспресо" він заявив, що РФ починаючи з літа намагалася накопичувати ракети на дрони задля ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі зараз. Що цікаво - основний тип озброєння для атаки - це ракети Х-101.

Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів: Рютте назвав умову

Країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає The Hill.

За словами генсека, слід переконатися, що "українці можуть обговорювати майбутнє своєї країни з цієї позиції сили".

"Але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть з цього щось отримати", - наголосив Рютте.

Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритетом залишається:

захист держави,

фінансування Сил безпеки та оборони,

закупівля та виробництво зброї, дронів та техніки.

На це все у держбюджеті закладено 2,23 трильйона гривень.

Російська ППО в Криму "осліпла": ГУР знищило дороговартісну РЛС

У четвер, 28 листопада, воїни ГУР провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідникам вдалося знищити сучасний російський радіолокаційний комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подльот". Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Спалили "подльот" за $5 млн ― розвідники знищили російську РЛС в окупованому Криму", - йдеться у повідомлені.

Введені найбільш жорсткі обмеження: оновлено графіки вимкнення світла на 28 листопада

Після ударів ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні ввели дуже жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

За новими графіками до кінця доби, 28 листопада, в Україні вимикатимуть світло одразу для чотирьох черг побутових споживачів.

Путін назвав нові цілі для ударів "Орешником" по Україні: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалацію у війні, погрожуючи новими ударами по Україні із використанням ракети "Орешник", здатної нести ядерний заряд. Чергові заяви Кремля вкотре демонструють небажання Росії йти на мир, посилюючи напруження не лише в Україні, а й у світі.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви кремлівського диктатора.

Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

Нова російська ракета "Орешник" здатна переносити ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що у США вважають, що "Орешник" - це модифікація російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", випробування якої проводять із 2011 року.

За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта, назва "Орешник" – це, ймовірно, відсилка на суббоєприпаси, що нагадують грона лісових горіхів.

РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

Країна-агресорка Росія у ніч на 28 листопада запустила по Україні 85 дозвукових крилатих ракет. Із них 57 були авіаційного базування типу Х-101, а 28 типу 3М14 "Калібр", морського базування.

Проте є нюанс – і ракети Х-101, і 3М14 "Калібр" останнього часу мають бойову частину касетного типу, що значно ускладнює їхнє збивання. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

У Херсоні може не бути електроенергії декілька днів після масового обстрілу РФ. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram.

"За найгіршими прогнозами, у Херсоні може не бути електрики кілька діб. Ми робимо все можливе, щоб заживити місто раніше", - заявив він.

Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків: що зміниться

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Закон набере чинності після публікації в офіційному виданні парламенту газеті "Голос України" 1 грудня.

Подоляк розкрив зброю, якою можна збивати "Орешник": домовились із США

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні заявив, що аналоги "Орешника" в світі з'являться ще не скоро і збити цю ракету "неможливо". Однак протидія цим ракетам є на складах у США.

Мова йде про ефективні комплекси, але поки партнери не готові їх надати нашій країні, розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наші партнери "паралізовані" і не можуть прийняти рішучих рішень.

Радник голови ОПУ для 24 Каналу пояснив, що Путін - це людина, яка абсолютно не розуміється на зброї, не розуміє, про що він говорить та має примітивну логіку. Такі самі абсурдні заяви він робив щодо ракет "Кинджалів", буцімто, їх збити нереально. Всі його слова є розраховані та ефект пропаганди.

Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

На відновлення стабільної роботи української енергосистеми після комбінованої атаки Росії може знадобитися кілька днів. В окремих регіонах цей процес займе більше часу. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі програми "Ранок.LIVE".

В Україну йде потепління: у яких областях влупить +11

Погода в Україні 29 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра найтепліше буде на півдні. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. На решті території протягом дня буде +1...+5 градусів.

У п'ятницю мокрий сніг та дощ повернуться у західні, північні регіони, на Вінниччину, Черкащину та Одещину. Мокрий сніг очікується навіть у Києві. Вітер в цей день буде поривчатий. У суботу та неділю опадів не буде.

Графік вимкнення світла на 29 листопада: жорсткі обмеження діятимуть весь день

В Україні у п’ятницю, 29 листопада, вводять графіки вимкнення світла. Вони будуть діяти протягом всього дня. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть введені в обсязі однієї, двох та трьох черг одночасно в різний період доби:

00:00 – 06:00 — одна черга,

06:00 – 14:00 — дві черги,

14:00 – 18:00 — три черги,

18:00 – 22:00 — дві черги,

22:00 – 24:00 — одна черга.

Путін висунув нові погрози: у МЗС розкрили, до чого тут КНДР та США

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що російський диктатор Володимир Путін новими погрозами удару по Україні ракетою "Орешник" показав, що хоче продовжувати війну. Росія деградує до рівня Північної Кореї.

Тихий звернув увагу, що глава Кремля погрожував Україні під час свого візиту до Казахстану. І, таким чином, він показав неповагу до цієї країни та інших держав, які закликають уникати будь-якої ескалації. Мова про Китай, Бразилію та інших членів "Великої двадцятки".

Чи повернуть Україні ядерну зброю на тлі погроз Путіна: Newsweek розкрив плани США

Посилення ядерної риторики та погрози лідера РФ Володимира Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння. Проте США не планують надавати Україні ядерну зброю. Про це пише Newsweek.

Як зазначає видання, розмови про ядерну війну посилилися, оскільки загострився конфлікт через війну в Україні між США та їхніми союзниками по НАТО з одного боку, і Росією — з іншого.

Окупанти планують нову операцію на Півдні: у ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

Російські окупанти намагаються висадитися на острови у гирлі Дніпра на Херсонському напрямку та взяти їх під свій контроль. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ця операція росіян схожа на те, що відбувалося в Кринках.

"Вони це роблять для того, щоб потім спробувати зайняти плацдарми на правому березі й відтягнути туди певну кількість наших сил і засобів. Подібно до того, як ми свого часу зробили в Кринках", — повідомив він.

Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

В Україні є випадки дезертирства та "самоволки". Багатьом погрожували кримінальною відповідальністю. Однак тепер з'являються певні поблажки. Президент України підписав відповідний закон.

Тепер ті, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, зможе уникнути відповідальності та добровільно повернутися до місця проходження служби. У разі висловлення готовності продовжити військову службу, дія контракту продовжиться.

Путін "розмахуває своїм "Орешником": Зеленський розкрив справжню ціль погроз РФ

Російський диктатор Володимир Путін погрожує вдарити ракетами "Орешник" по Україні, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа з завершення війни. Лідер РФ намагається максимально загострити ситуацію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі", - сказав глава держави.

Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з оприлюдненими даними, 22 листопада 2024 року представники ЗС РФ здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

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