Подоляк розкрив зброю, якою можна збивати 'Орешник': домовились із США

Україна домовилася із США, щоб отримати засоби протиповітряної оборони для боротьби з атаками РФ.

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У США є зброя проти "Орешника" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Ключові тези Подоляка:

Чим можна збити російську ракету "Орешник"

США можуть передати Україні спеціальну зброю

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні заявив, що аналоги "Орешника" в світі з'являться ще не скоро і збити цю ракету "неможливо". Однак протидія цим ракетам є на складах у США.

Мова йде про ефективні комплекси, але поки партнери не готові їх надати нашій країні, розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наші партнери "паралізовані" і не можуть прийняти рішучих рішень.

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Радник голови ОПУ для 24 Каналу пояснив, що Путін - це людина, яка абсолютно не розуміється на зброї, не розуміє, про що він говорить та має примітивну логіку. Такі самі абсурдні заяви він робив щодо ракет "Кинджалів", буцімто, їх збити нереально. Всі його слова є розраховані та ефект пропаганди.

Що відомо про ракету "Кедр" / Інфографіка: Главред

"Ми ж домовились у Вашингтоні про певну кількість інструментів, які дозволяють захистити небо України. Вони можуть перехоплювати на різних етапах різні ракети. Є ефективні сучасні протиракетні комплекси, які, до речі, поставили Ізраїлю, які перехоплять все, що Росія може придумати", - наголосив Подоляк.

Однак, за словами радника голови ОПУ, Україна все ж повинна пояснювати партнерам базові речі, якщо є домовленість про передачу озброєння, треба її дотримуватись. Крім того, світ не може просто так дивитись, як одна країна-агресорка вбиває цивільне населення іншої країни.

Російська ракета "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що нещодавно РФ вперше атакувала Україну ракетою "Орешник". Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Фахівці розповіли, чим небезпечна ракета для України. Нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Високопоставлені джерела в українському уряді повідомили, що цього разу ракета несла фіктивні боєголовки.

У ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ, які становлять загрозу для України. Відомо, що "Кедр" - це балістична ракета середньої дальності та носій ядерної зброї. Однак, Буданов заявив, що це експериментальна система.

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