РФ готується застосувати 'Орешник' по Києву: Путін видав заяву та розкрив цілі

Диктатор РФ заявив, що у світі немає аналогів цій ракеті і "з'являться вони не скоро".

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Путін погрожує завдати потужного удару по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, kremlin.ru

Головні тези диктатора РФ:

"Орешник" готуються запустити по Києву

Чому Росія змушена застосувати потужну ракету по столиці

Російський диктатор Володимир Путін під час саміту ОДКБ заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада

"Центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для ураження "Орешником", - заявив Путін. відео дня

За його словами, у світі немає аналогів цій ракеті, і "з'являться вони не скоро". Путін зазначив, що Росія була нібито змушена застосувати "Орешник" у відповідь на дії України.

Що відомо про ракету "Кедр" / Інфографіка: Главред

Наразі, як наголошує диктатор РФ, російські Генштаб і Міноборони підбирають цілі для ураження відповідною ракетою на території України. Водночас він додав, що у разі масованого застосування такої нової ракети міць удару буде порівнянна до ядерної зброї.

Також Путін повідомив, що Росія почала серійне виробництво "Орешника".

"У Росії є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника", - додав диктатор.

Удари РФ по Україні "Орешником" - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ вперше атакувала Україну ракетою "Орешник". Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Аналітики розкрили, чим небезпечна ракета для України. Нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Високопоставлені джерела в українському уряді повідомили, що цього разу ракета несла фіктивні боєголовки.

Аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник". Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що Росія, ймовірно, має до 10 ракет "Орєшнік" і може здійснити випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

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