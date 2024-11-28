Російська ППО в Криму 'осліпла': ГУР знищило дороговартісну РЛС

Орієнтовна вартість знищеного російського комплексу становить 5 мільйонів доларів США, зазначили в ГУР.

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ГУР спалило російську РЛС вартістю 5 мільйонів доларів / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, 22 окрема механізована бригада

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Українські розвідники знищили РЛС "Подльот" в Криму

Вартість російської РЛС - 5 млн доларів

У четвер, 28 листопада, воїни ГУР провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідникам вдалося знищити сучасний російський радіолокаційний комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подльот". Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Спалили "подльот" за $5 млн ― розвідники знищили російську РЛС в окупованому Криму", - йдеться у повідомлені.

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За словами ГУР, операцію зі знищенння російської РЛС провели поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму. Орієнтовна вартість комплексу "Подльот" становить близько 5 мільйонів доларів.

"Мобільна РЛС 48Я6-К1 "подльот" використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці", - пояснили розвідники.

В ГУР додали, що ще одне призначення комплексу – забезпечення роботи зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300 і С-400, яким вона видає точні цілевказівки.

Знищення російської техніки - останні новини

Нагадаємо, українські військові знищили російський комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів. Це сталося в ніч з 15 на 16 листопада поблизу села Сергіївка на Покровському напрямку.

Також командир спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним "Тринадцятий" назвав знищення російського корабля "Сергій Котов" у Чорному морі найскладнішою операцією. Корабель, який уразили двічі біля Босфору, був остаточно знищений у березні цього року.

Як повідомляв Главред, Україна отримала можливість завдавати ударів по цілях у Росії, зокрема по складах боєприпасів, аеродромах і системах ППО. Голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що попри спроби РФ розосередити ресурси, авіація та боєкомплекти залишаються уразливими.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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