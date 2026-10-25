'Реакція РФ на дипломатію': Зеленський розкрив наслідки атак і зробив нову заяву

За тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет і майже 2300 ударних дронів.

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Зеленський відреагував на атаку РФ 25 жовтня / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

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За тиждень Росія випустила по Україні 1600 авіабомб, 48 ракет і майже 2300 дронів

На Дніпропетровщині загинули четверо людей, ще 22 дістали поранення

Зеленський закликав розблокувати постачання ракет для Patriot

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області 4 четверо людей, ще 22 дістали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали 6 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, і майже 2300 ударних безпілотників.

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У Харкові російські війська спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранення дістали рятувальники.

Крім того, цієї ночі російські війська атакували теплоелектростанції, підстанції, вугільні шахти, зерносховища, торговельні центри та поштовий термінал. За словами президента, пошкодження зафіксували у дев’яти областях України.

Зеленський закликав партнерів продовжити підтримку України

Зеленський наголосив на важливості збереження підтримки українських захисників паралельно з переговорним процесом.

"Так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію. І дуже важливо, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка захисників життя. Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до "петріотів". Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів". Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя", - наголосив президент.

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що зранку 25 жовтня російські окупаційні війська атакували Полтаву безпілотниками. Внаслідок ударо зафіксовано влучання у будівлю торговельного комплексу

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку. У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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