Окупанти планують нову операцію на Півдні: у ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

Кілька днів поспіль ворог намагається проводити розвідувальні дії біля зруйнованого Антонівського мосту.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-planiruyut-novuyu-operaciyu-na-yuge-v-vsu-raskryli-cinichnye-plany-vraga-10618328.html Посилання скопійоване

ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Окупанти хочуть захопити острови у гирлі Дніпра

Армія РФ намагається проводити розвідувальні дії

ЗСУ успішно відбивають ворожі штурми

Російські окупанти намагаються висадитися на острови у гирлі Дніпра на Херсонському напрямку та взяти їх під свій контроль. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ця операція росіян схожа на те, що відбувалося в Кринках.

відео дня

"Вони це роблять для того, щоб потім спробувати зайняти плацдарми на правому березі й відтягнути туди певну кількість наших сил і засобів. Подібно до того, як ми свого часу зробили в Кринках", — повідомив він.

За його словами, російські загарбники перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

"Здебільшого це острови Козацький та Круглик. Кілька днів поспіль ворог намагається проводити розвідувальні дії біля зруйнованого Антонівського мосту. Однак захисники Херсона відбивають усі ці спроби", — підкреслив Владислав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомляв, що армія країни-агресора Росії не полишає намірів просунутися вперед на Харківщині. Зокрема на Куп'янському напрямку ускладнилася ситуація через прорив ворога на правий берег річки Оскіл.

Як писав Главред, Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин інформував, що російські окупанти змінили тактику наступальних дій на фронті, застосовуючи тактику просування та просочування штурмових груп, які діють у кілька хвиль.

Читайте також:

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред