Путін назвав нові цілі для ударів 'Орешником' по Україні: що відомо

Російський диктатор Путін анонсував нові удари ракетою "Орешник" по цілях на території України. Главред зібрав головне, що варто знати про погрози РФ.

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Путін назвав цілі нових ударів по Україні та заявив про зміну цілей "СВО" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Путін назвав цілі для нових ударів по Україні

Яка ціль погроз Путіна

Як відреагували в Офісі президента на можливі нові удари "Орешником"

Російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалацію у війні, погрожуючи новими ударами по Україні із використанням ракети "Орешник", здатної нести ядерний заряд. Чергові заяви Кремля вкотре демонструють небажання Росії йти на мир, посилюючи напруження не лише в Україні, а й у світі.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви кремлівського диктатора.

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Путін анонсував нові удари по Україні

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін сьогодні, 28 листопада, на саміті ОДКБ в Астані заявив, що нові балістичні ракети "Орешник" можуть бути спрямовані на "центри ухвалення рішень у Києві". Він повідомив про початок серійного виробництва ракет "Орешник" та наявність у Росії кількох подібних систем, готових до застосування.

"Серійне виробництво "Орешника" почалося, але зрештою засоби ураження вибиратимуться нами залежно від характеру обраної цілі та створюваних загроз для Російської Федерації", – сказав господар Кремля.

Путін зазначив, що бойові випробування "Орешника" продовжуватимуться, і пригрозив, що масоване застосування цих ракет матиме потужність, порівнянну з ядерною зброєю. За його словами, Генштаб і Міноборони РФ вже визначають цілі для ударів на території України.

"Центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для ураження "Орешником", - заявив Путін.

Також Путін анонсував розробку нових гіперзвукових систем, які, за його словами, "не матимуть аналогів у світі".

Крім того, кремлівський диктатор Путін, відповідаючи на питання про можливі удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні, заявив, що "протягом дня можливе все", повідомляють російські ЗМІ.

Диктатор порівняв потужність удару ракетою "Орешник" із падінням метеорита, після якого утворюються цілі озера. Він також зазначив, що "Орешник" здатний вражати об'єкти на глибині 3-4 укріплених поверхів під землею.

Нові цілі так званої "СВО"

Російський диктатор Володимир Путін озвучив нові цілі війни проти України, яку в Росії офіційно називають "спеціальною військовою операцією". На саміті ОДКБ він заявив, що російські військові нібито "борються за батьківщину, майбутнє Росії та своїх дітей".

Раніше Кремль виправдовував агресію вигаданими цілями "денацифікації" та "демілітаризації" України, а також заявами про "історично російські території". Окрім цього, Путін обіцяв "захопити Київ за три дні", що, як і решта його аргументів, залишилося лише пропагандистським гаслом.

"Наші бійці чудово розуміють, за що воюють, за що проливають кров. Вони бачать, що на їхню долю, на долю нашого покоління в цілому, випало, як це було не раз у нашій історії, стати на шляху тих сил, які вкотре вирішили зруйнувати Росію", - висловився "фюрер".

Погрози НАТО

Путін також заявив, що Росія виробляє в десять разів більше ракет, ніж країни НАТО разом, і планує збільшити їх виробництво на 25-30% у наступному році.

"У Росії є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника", - заявив диктатор.

За його словами, у РФ можуть з'явитися нові ракетні комплекси, натякаючи на потенційні зміни у військових стратегіях. Він також наголосив, що удари західною далекобійною зброєю по російських об’єктах нібито прирівнюватимуться до прямого втручання НАТО у конфлікт.

"Попри наші застереження щодо небезпеки ескалації конфлікту, удари по нашій території були завдані. По Брянській та Курській областях американськими ATACMS та британськими Strom Shadow", - сказав Путін.

Про владу в Україні

Воєнний злочинець Володимир Путін назвав українську владу "незаконною", а тих, хто виконує її накази, звинуватив у співучасті в злочинах. Він заявив, що будь-яка підтримка таких рішень, за його словами, є злочинною.

"Адже вони ж [українська влада – ред.] не пішли на вибори. Вона сьогодні повністю нелегітимна. І з суто юридичної точки зору не мають навіть права віддавати наказів збройним силам, оскільки вони узурпатори влади", - сказав Путін.

Ядерні погрози російської церкви

Патріарх Кирил, глава Російської православної церкви, на тому ж саміті ОДКБ висловив подяку російським розробникам зброї, зокрема нового ракетного комплексу "Орешник", який він назвав "стоп-машиною" для західних стратегів, що викликає у них "кошмари".

"Потрібно дякувати нашим ученим, які створюють неймовірну зброю, фантастичну зброю, вводячи в подив і якийсь кошмар тих західних стратегів, які думають військовою силою здолати Росію", - заявив глава РПЦ.

Крім того, патріарх заявив, що страх перед ядерною зброєю не повинен впливати на християн. Він наголосив, що спекуляції та нагнітання страху щодо можливих апокаліптичних сценаріїв є неприйнятними з духовної точки зору.

"Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, ...бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати... Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде у великій славі, знищить зло і судитиме всі народи", - заявив, імовірно, колишній агент КДБ.

Яка ціль ядерних погроз Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко зазначив, що російський диктатор Володимир Путін, усвідомлюючи недостатню ефективність залякувань ракетним комплексом "Кедр" (відомим у медіа як "Орешнік"), намагається підсилити їхню інформаційну складову, зокрема, через заяви про можливі удари по "центрах ухвалення рішень".

"Ставка на інформаційний вплив, виключно, і створення паніки. Росія тактику з 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста - посилення тиску на РФ. Мир через силу", - резюмував він у своєму Telegram.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Що відомо про ракетний комплекс Кедр / Інфографіка: Главред

Політичний експерт і професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний у коментарі для "Главреду" наголосив, що на ескалацію із запуском ракети "Орешнік" вплинули два ключових чинники.

"Перший - серія невдач із російськими супергіперзвуковими і всякими іншими ракетами. Ми пам'ятаємо, як Путін з великим апломбом і гордістю розповідав, які суперсучасні озброєння є в Росії - мовляв, вони ставлять її на порядок вище за всіх можливих військових супротивників. Але - Кинджали збивають, Іскандери збивають, а в Росії саджають і судять інженерів і конструкторів за те, що "суперзброя" не спрацювала", - зазначив він.

За його словами, другий імпульс полягає в тому, що в міжнародному середовищі почали ставити під сумнів технічну справність стратегічного ядерного арсеналу Росії через його застарілість і багаторічну відсутність належного обслуговування. Це створило враження, що ядерні погрози Кремля — лише блеф. Додатковим підтвердженням стала нещодавня ситуація, коли одна з ракет не змогла вилетіти з шахти та вибухнула на місці.

"Тож, коли ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, злетіла і влучила туди, куди росіяни хотіли, це стало підтвердженням того, що всі ці погрози і козир у руках Путіна - не міраж, такі ракети справді є і можуть літати. А тому Путін зможе оперувати цим, як козирем, на можливих переговорах", - резюмував експерт.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Реакція Офісу президента

В Офісі президента України прокоментували погрози російського диктатора Володимира Путіна завдати удару по "центрах ухвалення рішень" у Києві балістичною ракетою "Орешнік". Радник керівника ОП Михайло Подоляк у ефірі "24 Каналу" підкреслив, що такі заяви є черговим проявом агресивної риторики Кремля.

"Це ознаки просто неймовірного тотального страху Путіна. Він боїться, що все дійсно завершиться для нього фатально", - сказав Подоляк.

За словами Подоляка, російські ракетні удари по Україні є продовженням воєнної агресії, а не відповіддю на дії України із західною зброєю. Він наголосив, що Путін маніпулює поняттями, використовуючи погрози, та зазначив, що ракета "Орешнік" не є якимось новим видом зброї, а лише частиною давно відомих систем, які регулюються міжнародними угодами. Росія, за його словами, постійно порушує ці домовленості.

"А що змінюють усі ці заяви Путіна? Вони традиційно лунають. Він постійно використовує елементи ядерного шантажу і елементи прямих погроз".

Подоляк також звернув увагу на те, що Путін використовує абсурдні заяви про нібито напад на Росію, намагаючись перекласти відповідальність за свої дії на інших.

"Путіна не треба слухати. Путін не говорить нічого нового. Путін не є адекватною людиною... Путін дуже сильно боїться. Путін розуміє, що ця війна, у будь-кому випадку, не закінчиться так, як він собі намалював", - наголосив Подоляк.

На думку радника, єдиним способом вплинути на Путіна є економічний і силовий тиск, зокрема, зменшення доходів Росії від нафти та послаблення її банківської системи.

"Навпаки, треба менше слухати погрози Путіна і збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі, у прикордонні точно - бо це суттєво повпливає на лінію фронту, але ще й в глибині Росії - бо це суттєво повпливає на соціальні настрої в РФ. Тоді ми побачимо взагалі достатньо істеричні крики цієї особи і це буде дуже цікаво з психіатричної погляду", - наголосив Подоляк.

Водночас він охарактеризував російського диктатора як людину з низьким інтелектом, яка не розбирається у військових питаннях.

"Він взагалі не розуміє, про що говорить. Він так само розповідав про неможливість перехоплення ракет Х-47 "Кинжал". Про надзвукові ракети... Все це фікція. Путін не розуміється ні на чому. Це людина достатньо примітивної логіки та інтелекту. І тому, він може говорити усе, що завгодно. Це розрахунок на пропагандистський ефект, на гру на тих застарілих страхах певної частини західних політичних еліт. І ми, на жаль, бачимо, що вони продовжують вірити у певну маячню, яку озвучує Путін", - сказав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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