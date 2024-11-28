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У Трампа обирають пропозиції для завершення війни в Україні: які є варіанти

Анна Ярославська
28 листопада 2024, 10:00
426
Загалом є кілька сценаріїв. Один із них навіть передбачає членство України в НАТО.
Дональд Трамп, Майкл Уолтц
У США працюють над деталями плану щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Які варіанти завершення війни розглядають радники Трампа
  • На якому сценарії найімовірніше наполягатиме новий президент США

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Перший сценарій передбачає заморозку конфлікту і переговори, другий - членство України в НАТО в обмін на території.

Як пише CNN з посиланням на два джерела, чиновники Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Над деталями стратегії ще триває робота.

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Представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

Волтц розглядає, зокрема, й ідеї генерала Кіта Келлога, якого Трамп оголосив у середу своїм спеціальним представником з питань Росії та України.

Пропозиція Келлога передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні залежатиме від участі Києва в мирних переговорах із Росією та "офіційної політики США, спрямованої на припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів".

Прагнення України вступити до НАТО, тим часом, буде "відкладено" на тривалий період.

Волтц також розглянув окрему пропозицію, яку підтримав колишній посол Трампа в Німеччині Річард Гренелл. Той висловлював підтримку створенню "автономних регіонів" всередині України, хоча й не пояснював деталей.

Другий сценарій завершення війни в Україні передбачає, що країна-агресор РФ зможе зберегти окуповані території в обмін на членство України в НАТО.

Видання акцентує: мало хто в орбіті Трампа прагне запросити Україну до НАТО найближчим часом.

Мирний план Трампа - головне

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як розпочне роботу в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Економічна підтримка України Європою може допомогти змінити думку обраного президента США Дональда Трампа про війну і послати сильний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, пише Reuters. Журналісти зазначають, що одним із можливих варіантів фінансування є використання заморожених російських активів. Однак такі дії стикаються з юридичними та політичними перешкодами.

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Хто такий Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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