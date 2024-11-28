Стратегічний удар: в Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України

Росіяни задля продовження тактики терору робили запаси ракет для ударів по Україні.

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Україна також буде бити по РФ у відповідь / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Ворог атакує українську інфраструктуру

РФ допомагають атакувати КНДР та інші союзники

Комбінований обстріл України триває

У четвер, 28 листопада, країна-агресор Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та здійснила пуски крилатих ракет типу "Калібр". У декількох містах України вже пролунали вибухи, ворог атакував об'єкти інфраструктури.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

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За його словами, РФ таким чином націлена на війну із цивільним населенням під час холодів і залучає для цього сторонню допомогу. Зокрема допомогла окупантам Північна Корея.

Калібр / Інфографіка: Главред

"Зараз росіяни здійснюють комбінований обстріл країни. Вони воюють навіть з дітьми. Україна має чим відповідати", - додав Єрмак.

Водночас Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко попередив, що у ворога є ресурс на подібні атаки аж до кінця зими. Стратегія росіян не змінилася з попередніх років - вони роблять запаси і б'ють по Україні у найбільш вразливий час.

Масований обстріл РФ України - останні новини

Нагадаємо, ще вночі 28 листопада країна-агресор Росія атакувала Київську область, там працювали сили ППО. Повітряні сили зафіксували рух ворожого безпілотника на півночі Києва.

Вже близько 5 ранку було відзначено пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря і по всій території України оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого удару у низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла.

Згодом, як писав Главред, у Харкові прогримів вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що за попередніми даними, удару було завдано ракетою. Під обстрілом був один із найбільших районів Харкова.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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