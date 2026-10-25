Масована атака дронів на Бєлгород: у центрі міста палає величезний ТРЦ

Частина міста залишилася без опалення після нічної атаки.

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Атака на російський Бєлгород / Фото: Exilenova+

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Дрони масовано атакували Бєлгород та область

У центрі Бєлгорода спалахнув ТРЦ "МегаГРІНН" площею 163 тисячі квадратних метрів

У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі та комерційні об’єкти

У ніч проти 25 жовтня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилася центральна частина міста.

Внаслідок атак БпЛА зайнялася пожежа у ТРЦ "МегаГРІНН" - великому торговельно-розважальному комплексу площею близько 163 тис. м². Там розташовані понад 200 магазинів, супермаркет, ресторани, кінотеатр та численні розважальні зони. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

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Атака сталася вночі, коли ТРЦ був зачинений для відвідувачів.

Атака на російський Бєлгород / Фото: Exilenova+

За даними моніторів, внаслідок роботи російської ППО зафіксовано руйнування житлових будинків, комерційних і соціальних об’єктів, а також понад півтора десятка припаркованих автомобілів.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов підтвердив пошкодження житлових будинків та автомобілів унаслідок нічної атаки.

За словами губернатора Бєлгородської області Олександра Шуваєва, станом на 09:30 відомо про двох загиблих чоловіків і 13 поранених. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, частина міста залишилася без опалення.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Які цілі в РФ Україна може обрати для ударів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна вже готова завдавати ударів по дуже вразливих точках Росії, що зупинить функціонування російської економіки.

За його словами, Україна показала, що у росіян "потужна" система ППО в Москві, але й її можна пробити.

"Залишилося добити всього кілька російських НПЗ, щоб у РФ почалася дизельна криза. Далі - під ударами опиняться енергетичні об’єкти та газ. Адже в Росії на газі працює 70% електростанцій. У Росії є сім точок, які Україна може вивести з ладу масованими ударами, що занурить європейську частину РФ у блекаут", - наголосив він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 23 та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території країни-агресора Росії. Уражено комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ".

Крім того, в ніч на 23 гучно було у місті Городець Нижньогородської області. Там безпілотники атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ. Це один із двох ключових центрів обробки даних ФПС Росії, що працюють у георозподіленому режимі.

Раніше повіжомлялося, що Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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