Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін

Експерт пояснив, чи може уряд врегулювати ситуацію зі стрімким зростанням цін на пальне.

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Найімовірніше, пригальмувати зростання цін на АЗС в Україні не зможуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому дизель в Україні подорожчав до 109 грн за літр

Що спричинило дефіцит дизеля на європейському ринку

Чому держава не може стримати зростання цін на пальне

Преміальне дизельне пальне на окремих українських АЗС подорожчало до 108–109 гривень за літр, а адміністративних інструментів, щоб пригальмувати зростання цін, держава не має.

Водночас подорожчання підживлюють криза на Близькому Сході, дефіцит дизеля в Європі та логістичні проблеми. Про це повідомив експерт паливного ринку Леонід Косянчук в інтерв'ю Главреду.

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Чому ціни на дизельне пальне продовжують рости

Президент США Дональд Трамп покладає відповідальність за подорожчання пального на Україну через атаки на російські нафтопереробні заводи. Однак Косянчук із такою версією не погоджується: ключовим чинником він називає невизначеність довкола Ормузької протоки.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

"Знову було завдано ударів по нафтопереробних об'єктах Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ситуація там не покращується, а ціна на нафту вже перевищила 110 доларів за барель", - зазначає експерт.

Чому Європі бракує дизеля

Другим чинником Косянчук вважає логістику. За його словами, транспортування пального ускладнює обміління Дністра й Дунаю, а також загальні перебої з перевезеннями в Європі. Окремий вплив має й склад сировини, яку тепер отримують європейські НПЗ.

"Якщо переробляти не російську нафту марки Urals, то вихід бензину буде значно більшим, ніж дизельного палива. З нафтою Urals, яка є західносибірською сумішшю, ситуація протилежна", - пояснює він.

Наслідком став дефіцит дизельного пального на європейському ринку. Франція, наприклад, уже задіяла стратегічні запаси, проте Україні на них розраховувати не варто: Париж спрямовуватиме ці обсяги лише на власні потреби.

"В результаті спрацював класичний ринковий механізм: попит перевищує пропозицію, тому ціна залишається високою та продовжує зростати", - наголошує експерт.

Чому Україна не може стримати ціни

Будь-які збої за кордоном швидко відображаються на вітчизняних цінниках, адже значну частину пального країна отримує ззовні.

Частина урядів ЄС вже намагається пригальмувати подорожчання адміністративно - через обмеження та зниження податкового навантаження на пальне, але український сценарій інший.

"В Україні цього зробити не можуть, бо треба наповнювати державний бюджет", - пояснює експерт.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні дизельне пальне вже коштує 110 грн за літр. Надалі ціни залежатимуть від ситуації в Перській затоці, виборів у США та можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Раніше стало відомо, що з 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв.

Напередодні повідомлялося, що ціни на пальне в Україні неухильно зростатимуть щонайменше до кінця жовтня. Нова хвиля подорожчання має одразу кілька причин.

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Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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