Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін

Анна Косик
25 жовтня 2026, 17:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт пояснив, чи може уряд врегулювати ситуацію зі стрімким зростанням цін на пальне.
Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін
Найімовірніше, пригальмувати зростання цін на АЗС в Україні не зможуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому дизель в Україні подорожчав до 109 грн за літр
  • Що спричинило дефіцит дизеля на європейському ринку
  • Чому держава не може стримати зростання цін на пальне

Преміальне дизельне пальне на окремих українських АЗС подорожчало до 108–109 гривень за літр, а адміністративних інструментів, щоб пригальмувати зростання цін, держава не має.

Водночас подорожчання підживлюють криза на Близькому Сході, дефіцит дизеля в Європі та логістичні проблеми. Про це повідомив експерт паливного ринку Леонід Косянчук в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Чому ціни на дизельне пальне продовжують рости

Президент США Дональд Трамп покладає відповідальність за подорожчання пального на Україну через атаки на російські нафтопереробні заводи. Однак Косянчук із такою версією не погоджується: ключовим чинником він називає невизначеність довкола Ормузької протоки.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

"Знову було завдано ударів по нафтопереробних об'єктах Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ситуація там не покращується, а ціна на нафту вже перевищила 110 доларів за барель", - зазначає експерт.

Чому Європі бракує дизеля

Другим чинником Косянчук вважає логістику. За його словами, транспортування пального ускладнює обміління Дністра й Дунаю, а також загальні перебої з перевезеннями в Європі. Окремий вплив має й склад сировини, яку тепер отримують європейські НПЗ.

"Якщо переробляти не російську нафту марки Urals, то вихід бензину буде значно більшим, ніж дизельного палива. З нафтою Urals, яка є західносибірською сумішшю, ситуація протилежна", - пояснює він.

Наслідком став дефіцит дизельного пального на європейському ринку. Франція, наприклад, уже задіяла стратегічні запаси, проте Україні на них розраховувати не варто: Париж спрямовуватиме ці обсяги лише на власні потреби.

"В результаті спрацював класичний ринковий механізм: попит перевищує пропозицію, тому ціна залишається високою та продовжує зростати", - наголошує експерт.

Чому Україна не може стримати ціни

Будь-які збої за кордоном швидко відображаються на вітчизняних цінниках, адже значну частину пального країна отримує ззовні.

Частина урядів ЄС вже намагається пригальмувати подорожчання адміністративно - через обмеження та зниження податкового навантаження на пальне, але український сценарій інший.

"В Україні цього зробити не можуть, бо треба наповнювати державний бюджет", - пояснює експерт.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні дизельне пальне вже коштує 110 грн за літр. Надалі ціни залежатимуть від ситуації в Перській затоці, виборів у США та можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Раніше стало відомо, що з 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС. Податковий тягар у підсумку ляже на водіїв.

Напередодні повідомлялося, що ціни на пальне в Україні неухильно зростатимуть щонайменше до кінця жовтня. Нова хвиля подорожчання має одразу кілька причин.

Більше новин:

Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
дизель Леонід Косянчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Путіну не можна довіряти": в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

"Путіну не можна довіряти": в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

18:22Війна
Путін назвав санкції проти Росії "дурістю" і заговорив про друзів у Європі

Путін назвав санкції проти Росії "дурістю" і заговорив про друзів у Європі

18:16Світ
РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

16:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці тенісиста за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці тенісиста за 47 с

Всього одна склянка під кожен кущ: чим підживити полуницю восени

Всього одна склянка під кожен кущ: чим підживити полуницю восени

Дитяче Євробачення-2026: Україна отримала несподіваний результат на конкурсі

Дитяче Євробачення-2026: Україна отримала несподіваний результат на конкурсі

Тест на IQ: потрібно знайти три яблука серед помідорів за 10 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти три яблука серед помідорів за 10 секунд

Чотири знаки зодіаку вийдуть із замкненого кола: Всесвіт готує сюрприз

Чотири знаки зодіаку вийдуть із замкненого кола: Всесвіт готує сюрприз

Останні новини

18:22

"Путіну не можна довіряти": в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

18:16

Путін назвав санкції проти Росії "дурістю" і заговорив про друзів у Європі

18:14

Пил усередині батарей: як очистити радіатори за кілька хвилин

17:52

Старі чашки більше не будуть припадати пилом: як дати їм "друге життя"

17:34

Місячний календар на 26 жовтня – 1 листопада: дні удачі та небезпеки

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в УкраїніДизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні
17:18

Навіщо лавровий лист кладуть біля борошна та круп: чи відлякує він міль

17:16

Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін

17:12

Кущі будуть всипані великими ягодами: як омолодити стару смородину восени

16:59

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Реклама
16:48

Як заквасити капусту, щоб була хрусткою: 5 важливих секретів

16:33

Ситна вечеря за 20 хвилин: рецепт дуже смачного салату "Печінковий"

16:31

Пеларгонія переживе зиму без горщика: як зберегти квітку в паперовому пакеті

16:30

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

16:17

Що зробити з порожніми грядками восени: простий спосіб захистити ґрунт

16:06

Аномальне тепло повертається в Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

15:55

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

15:40

Цвілі на швах і герметику не буде: експерти назвали простий спосібВідео

15:36

Кущі хризантем переживуть навіть холодну зиму: що потрібно зробити восени

15:35

Для чого в прищіпці два отвори: мало хто використовує їх правильно

15:31

Путіну шукають "еліксир безсмертя" за 18 млрд рублів: Максакова висміяла плани РФВідео

Реклама
14:35

Конденсат на вікнах зникне: експерти назвали простий спосіб, який займає 5 хвилин

13:41

Крилаті ракети атакували завод РФ, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

13:38

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

13:28

Росія готова відновити переговори з Україною та США: у Кремлі зробили важливу заяву

12:41

Гороскоп Таро на завтра, 26 жовтня: Стрільцям — фінансові зміни, Водолію — успіх

12:33

У заміокулькаса з'явиться багато нового листя: що допоможе рослині піти в ріст

12:18

Не захотів жити в країні: у Росії наклав на себе руки репер-пропагандист

12:15

Успіх і удача чекають на представників трьох знаків китайського зодіаку до 1 листопада

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 26 жовтня: Коням - важливий крок, Кроликам - принципи

12:13

Навіщо професійні маляри розбавляють фарбу водою: геніальний лайфхак

11:47

7000 гривень зникли: клієнти "Приватбанку" залишаються без карток і грошей

11:41

"Реакція РФ на дипломатію": Зеленський розкрив наслідки атак і зробив нову заявуФото

11:32

Меган Маркл попередила батька, що він ніколи не побачить її дітей

11:16

Трамп недооцінив Путіна: аналітик назвав єдиний спосіб змусити РФ до миру

11:08

Кроти зникнуть із ділянки без отрути: садівники розкрили секретний трюк

10:51

Цього не було в планах: Олена Мозгова показала живіт і розповіла про вагітність

10:38

У Полтаві російський дрон влучив у "Епіцентр": перші подробиці

09:57

Обмеження Starlink для України стривожило Європу: чи є альтернатива мережі Маска

09:22

Масована атака дронів на Бєлгород: у центрі міста палає величезний ТРЦФото

08:35

У Запоріжжі після російського удару загорівся торговельний об’єкт: що відомоФото

Реклама
07:52

Росія вдарила по Вінниці: є влучання в житлові будинки, частина міста без світлаФото

05:31

Гороскоп для Риб на листопад 2026: астролог назвала дати фінансового прориву

04:42

Гороскоп на завтра, 26 жовтня: Ракам - подарунок, Левам - несподіванка

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці тенісиста за 47 с

03:30

Чотири знаки зодіаку вийдуть із замкненого кола: Всесвіт готує сюрприз

01:10

Вірменія на єдинорозі виграла Дитяче Євробачення-2026: про що пісняВідео

00:40

Дитяче Євробачення-2026: Україна отримала несподіваний результат на конкурсіВідео

24 жовтня, субота
23:44

Маск заявив про закриття "лазівки" Starlink для ЗСУ: що відповіли в Україні

23:16

Дитяче Євробачення-2026: Україна запалила найяскравішим номером конкурсуВідео

22:34

Шкаралупа відходитиме сама: як варити й чистити яйця, щоб не пошкодити білок

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти