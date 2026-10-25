Цього не було в планах: Олена Мозгова показала живіт і розповіла про вагітність

Музична продюсерка поділилася своїми думками про те, як це - народжувати після 40 років.

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Олена Мозгова розповіла про свою вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Яке фото показала Мозгова

Що вона написала про материнство у 40 років

Українська музична продюсерка Олена Мозгова згадала свій щасливий час, коли вона була вагітна своєю молодшою донькою. На своїй сторінці в Instagram знаменитість також поділилася своїми страхами, пов'язаними з радісною подією.

За словами Мозгової, їй було 40 років, коли вона дізналася, що втретє стане мамою.

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"Першою реакцією був страх… буквально на мить. Бо вже наступної миті я зрозуміла, що люблю цю маленьку людину більше за всіх на світі. Хоча ми ще навіть не познайомилися. Народжувати після сорока? А чому, власне, ні?" - розмірковує продюсерка.

Олена Мозгова поділилася фотографією, на якій вона вагітна / Скріншот Instagram/olenamozgova1

Вона розповідає, що для неї це був виклик - і фізичний, і емоційний, і психологічний. "У цьому віці ти вже чудово розумієш, що материнство - це не лише рожеві ніжки та милі фото. Це відповідальність, безсонні ночі, тривоги та повна перебудова життя", - додає зірка.

Олена Мозгова з донькою / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Мозгова також зазначає, що все ж є свої переваги в пізньому материнстві. "У 41 ти вже набагато краще знаєш себе. Менше турбуєшся про чужі думки й набагато чіткіше розумієш, що насправді має значення. Моя третя донька не входила в мої плани. Але, як з’ясувалося, у життя був значно кращий сценарій. І ось уже одинадцять років я щодня, дивлячись на неї, переконуюся, що найбільше щастя не завжди приходить тоді, коли ми його плануємо", - підсумувала вона.

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Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

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