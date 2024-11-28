В Україні - екстрені відключення світла: РФ завдала ракетного удару по енергетиці

У регіонах України з самого ранку запровадили екстрені відключення світла.

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Енергетика України знову під ударом РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

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В Україні запровадили екстрені відключення світла

Наслідки ракетного удару РФ будуть уточнюватися, коли мине небезпека

Зранку 28 листопада під час масованого ракетного удару РФ окупанти атакували українську енергетику. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново запровадив екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - написав він у Facebook.

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За його словами, щойно вирішиться ситуація з безпекою, уточнюватимуться наслідки.

В Укренерго підтвердили відключення світла, опублікувавши таке фото:

В Україні запровадили екстрені відключення світла / t.me/Ukrenergo

Як повідомляв Главред, за вказівкою Укренерго, у низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла. Зокрема, без електрики зараз Київ і Київщина.

Місцеві канали Кіровоградської області з посиланням на Кіровоградобленерго пишуть, що графіки аварійних відключень запроваджено і в їхньому регіоні.

"28.11.2024 з 05 години 35 хвилин за розпорядженням НЕК Укренерго щодо режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАО)", - пише Кіровоградобленерго.

​Генерація електроенергії в Україні / Інфогарфіка: Главред ​

Ракетна атака РФ на Україну 28 листопада 2024 року - останні новини

Рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Харкові прогриміли вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по місту. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств у Київському районі.

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