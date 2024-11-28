Чи повернуть Україні ядерну зброю на тлі погроз Путіна: Newsweek розкрив плани США

Конфлікт між США, їхніми союзниками по НАТО та Росією через війну в Україні сприяв загостренню розмов про ядерну загрозу, стверджує Newsweek.

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США не збираються надавати Україні ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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Погрози Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення ядерної зброї Києву

У Байдена заявили, що не збираються передавати Україні ядерну зброю

Посилення ядерної риторики та погрози лідера РФ Володимира Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння. Проте США не планують надавати Україні ядерну зброю. Про це пише Newsweek.

Як зазначає видання, розмови про ядерну війну посилилися, оскільки загострився конфлікт через війну в Україні між США та їхніми союзниками по НАТО з одного боку, і Росією — з іншого.

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Поштовхом до цього стали нещодавні зміни в ядерній доктрині Росії, яку підписав Путін. Доктрина наголошує на тому, що Росія вживатиме всіх необхідних заходів для зменшення ядерної загрози та запобіганню ескалації, яка може призвести до "військових конфліктів, у тому числі ядерних".

Після цього почали ширитись чутки, що США можуть повернути Україні ядерне озброєння. Однак, в Білому домі спростували ці твердження, заявивши, що "не планують надавати Україні ядерну зброю".

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна загроза - новини за темою

Нагадаємо, 14 січня 1994 року Україна, США та Росія підписали заяву про вивезення ядерної зброї з України. У грудні того ж року було укладено Будапештський меморандум, в якому Україна відмовлялася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Росії та Великої Британії.

За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". Проте Росія традиційно порушила цю угоду.

Як повідомляв Главред, 19 листопада російський президент Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ, яка розширює умови для застосування ядерної зброї.

Нещодавно Пентагон заявив, що коригує свою стратегію ядерного стримування у відповідь на "ескалацію ядерних супротивників". У США уже розробили план для одночасного стримування кількох ядерних супротивників.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав "безвідповідальними" дискусії про можливе повернення Україні ядерної зброї, заявивши, що це "абсолютно безвідповідальні міркування" людей, які не розуміють реальності.

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Що таке Newsweek? Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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