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Трамп візьме в команду "затятих яструбів", Україні можна "видихнути" - Politico

Анна Ярославська
13 листопада 2024, 09:05
1293
Майкл Волтц і Марко Рубіо далекі від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.
Майкл Уолтс, Марко Рубио, дональд Трамп
Перші кандидати Трампа у сфері національної безпеки - погана новина для Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Вікіпедія

Основні тези:

  • В епоху Трампа з Києвом усе буде гаразд
  • Росії варто нервувати через долю свого нафтогазового сектора
  • Трамп хоче знайти "справедливий мир"

Обраний президент США Дональд Трамп призначив конгресмена від Флориди Майкла Волтца своїм радником з питань національної безпеки і планує обрати сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Обидва політики дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються "затятими яструбами", коли йдеться про підхід США до Китаю, Ірану та Росії. Як пише Politico, у зв'язку з цими рішеннями Трампа "прихильники України обережно, але з полегшенням зітхнули".

Видання зазначає, що Волтц і Рубіо далекі від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.

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Зазначається також, що Рубіо і Волтц ставили під сумнів голосування проти попередніх пакетів американської допомоги Україні не через нестачу підтримки України в її боротьбі з РФ, а тому, що вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист південного кордону США.

Волтц навіть пропонував зняти американські обмеження на те, як Україна може використовувати свою далекобійну зброю для завдання ударів по Росії.

Хто такий Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

"Київ досить спокійний та цілком задоволений оголошеними на сьогоднішній день посадовими особами з питань національної безпеки. Ті, хто просуває наратив занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і надають Україні ведмежу послугу", - вважає Деніел Вайдич, експерт з питань зовнішньої політики та президент компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи та взаємодіє з офіційними особами в Києві.

Три колишні чиновники адміністрації Трампа підтримують думку Вайдича. Їхні імена не називаються, оскільки вони говорили на умовах анонімності.

"Для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається продати Україну, я думаю, що його головним пріоритетом є спроба знайти якийсь справедливий мир", - сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Politico зазначає, що останні призначення Трампа до Кабінету міністрів свідчать про те, що вони підтримують більш жорсткі заходи щодо експорту енергоносіїв з Росії, які фінансують її військову машину. Зокрема, в останніх інтерв'ю Волтц критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не зробила достатньо для закриття лазівок у російському експорті нафти і газу.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - що про нього відомо / Инфографика: Главред

Джеймс Карафано, експерт із зовнішньої політики консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, сказав про ймовірний підхід нової адміністрації Трампа до нафтогазового сектору Росії так: "Я думаю, вони спробують закрити його настільки, наскільки це можливо".

Проте серед деяких високопоставлених європейських чиновників відчувається занепокоєння. Якщо Путін нервує через непередбачуваність Трампа, то й Україна та інші союзники по НАТО - теж. Вони побоюються, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може укласти щодо України, не припинить війну, а лише відтермінує її, щоб дати Росії час перегрупуватися для подальших бойових дій.

Мирний план Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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