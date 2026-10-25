У Запоріжжі після російського удару загорівся торговельний об’єкт: що відомо

Окупанти за добу завдали 832 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області.

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Атака РФ на Запоріжжя 25 жовтня / Колаж: Главред, фото: Рада оборони Запорізької області

Коротко:

РФ 25 жовтня вдарила по торговельному об'єкту в Запоріжжі

Рятувальники локалізували пожежу, даних про постраждалих немає

За добу по Запорізькій області завдано 832 удари

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Російські війська у неділю, 25 жовтня, вдарили по торговельному об'єкту в Запоріжжі, після влучання там спалахнула пожежа, повідомляє голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

На місці працювали рятувальники, їм вдалося локалізувати займання. Даних про загиблих чи поранених унаслідок цього удару наразі немає, уточнив Федоров.

832 удари за добу

Неділя стала продовженням інтенсивних обстрілів регіону. Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення дістали четверо людей, свідчать дані Федорова.

Загалом окупанти завдали по Запорізькій області 832 ударів. Під вогнем опинилися 55 населених пунктів.

Серед цих атак - шість ракетних ударів безпосередньо по Запоріжжю. До місцевої влади надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Чому ППО стало важче збивати дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак дронами. За його словами, складні погодні умови створюють додаткові труднощі для військових, адже робота частини засобів ППО залежить від видимості.

"Сьогодні авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - зазначив Ігнат.

Водночас небезпеку становлять російські безпілотники, яким вдається долати українську протиповітряну оборону та досягати цілей. Навіть невелика кількість таких дронів може завдати значних пошкоджень об’єктам критичної інфраструктури.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини по темі

Як писав Главред, у ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільний промисловий об’єкт.

24 жовтня війська РФ вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранень.

В ніч на 23 жовтня та вранці в п’ятницю РФ атакувала енергетичні об’єкти в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. У результаті ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання.

22 жовтня внаслідок російського обстрілу села Лиманівка Лозівського району загинула 42-річна жінка, ще четверо людей дістали поранень, серед них хлопчики 13 і 10 років. Вночі ворог також атакував дронами Харків, під ударом опинилися Слобідський, Основ'янський і Холодногірський райони

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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