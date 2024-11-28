РФ підняла в небо сім бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні: усі подробиці

Коротко:
- РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС
- Було здійснено пуски ракет
- Ракети вже в Україні, у низці міст лунають вибухи
Рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Було здійснено пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Харкові прогриміли вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт Ту-95МС о 04:36.
"Відзначається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо про сім бортів Ту-95МС.
О 4:59 було відзначено пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря.
О 5:19 було оголошено повітряну тривогу по всій території України через загрозу ракетної небезпеки.
06:09 За вказівкою "Укренерго", у низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла. Зокрема, без електрики наразі Київ та Київщина.
06:26 У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу удару крилатих ракет по Києву.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - закликали жителів столиці.
06:28 Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що по "Калібрам" - відбій. Очікується підліт ракет із ТУ-95МС найближчим часом. Загрозу ракетного удару продовжено щонайменше до 08:00.
З огляду на пускові маневри буде дві хвилі ракет, але їхня кількість невідома.
06:40 Загалом на момент пусків у повітрі було 12 бортів ТУ-95МС, повідомляє "Николаевский Ванек". Сім бортів - з аеродрому "Оленья", п'ять - з "Енгельса".
06:47 Глава Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти". Також запроваджено екстрені відключення світла.
"До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях. Більше інформації згодом", - написав він.
07:13 У Повітряних силах повідомили про нову групу ракет на теріторії України. Зокрема:
- група крилатих ракет на Чернігівщині рухається на південь;
- група ракет з Чернігівщини змінила вектор руху на Київщину;
- ракета в напрямку Прилук;
- ракети біля Чернігова;
- ракета з Херсонщини на Миколаївщину;
- ракети з Чернігівщини на Полтавщину.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
У ніч на 21 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт ворожих МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал" - і бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
Після п'ятої години ранку вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство.
У Повітряних силах повідомили, що РФ запустила по Дніпру міжконтитентальну балістичну ракету.
Уранці 21 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.
У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.
У ніч на 27 листопада російська окупаційна армія також атакувала дронами Київську область. Усі ворожі БПЛА були збиті. Постраждалих немає.
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