РФ підняла в небо сім бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні: усі подробиці

Ракети вже в повітряному просторі України. Чути вибухи.

https://glavred.net/ukraine/rf-podnyala-v-nebo-sem-bortov-tu-95ms-i-zapustila-rakety-po-ukraine-vse-podrobnosti-10618073.html Посилання скопійоване

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Коротко:

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС

Було здійснено пуски ракет

Ракети вже в Україні, у низці міст лунають вибухи

Рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Було здійснено пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Харкові прогриміли вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт Ту-95МС о 04:36.

відео дня

"Відзначається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо про сім бортів Ту-95МС.

О 4:59 було відзначено пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря.

О 5:19 було оголошено повітряну тривогу по всій території України через загрозу ракетної небезпеки.

06:09 За вказівкою "Укренерго", у низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла. Зокрема, без електрики наразі Київ та Київщина.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

06:26 У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - закликали жителів столиці.

06:28 Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що по "Калібрам" - відбій. Очікується підліт ракет із ТУ-95МС найближчим часом. Загрозу ракетного удару продовжено щонайменше до 08:00.

З огляду на пускові маневри буде дві хвилі ракет, але їхня кількість невідома.

06:40 Загалом на момент пусків у повітрі було 12 бортів ТУ-95МС, повідомляє "Николаевский Ванек". Сім бортів - з аеродрому "Оленья", п'ять - з "Енгельса".

06:47 Глава Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти". Також запроваджено екстрені відключення світла.

"До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях. Більше інформації згодом", - написав він.

07:13 У Повітряних силах повідомили про нову групу ракет на теріторії України. Зокрема:

група крилатих ракет на Чернігівщині рухається на південь;

група ракет з Чернігівщини змінила вектор руху на Київщину;

ракета в напрямку Прилук;

ракети біля Чернігова;

ракета з Херсонщини на Миколаївщину;

ракети з Чернігівщини на Полтавщину.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 21 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт ворожих МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал" - і бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Після п'ятої години ранку вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство.

У Повітряних силах повідомили, що РФ запустила по Дніпру міжконтитентальну балістичну ракету.

Уранці 21 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.

У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

У ніч на 27 листопада російська окупаційна армія також атакувала дронами Київську область. Усі ворожі БПЛА були збиті. Постраждалих немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред