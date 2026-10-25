Путіну шукають 'еліксир безсмертя' за 18 млрд рублів: Максакова висміяла плани РФ

Ексдепутатка Держдуми РФ висміяла плани Росії витратити 18 млрд рублів на продовження життя Володимира Путіна.

https://glavred.net/world/putinu-ishchut-eliksir-bessmertiya-za-18-mlrd-rubley-maksakova-vysmeyala-plany-rf-10806908.html Посилання скопійоване

Путіну шукають спосіб продовжити життя / Колаж: Главред, фото: magnific.com, Кремль

Ключові тези Максакової:

У Росії планують виділити 18 млрд рублів на продовження життя Путіна

Путіну немає сенсу шукати еліксир безсмертя

Гроші можуть витратити на сумнівні препарати

У Росії планують виділити 18 мільярдів рублів на дослідження з продовження життя Володимира Путіна у 2027-2028 роках. Такі витрати є способом монетизувати страхи російського диктатора Володимира Путіна. Про це під час чату на Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка, ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

"Це з серії "як ще можна монетизувати фобії буйного божевільного". На цю статтю витрат зовсім нічого не шкода", - заявила вона. відео дня

Співачка також згадала зустріч Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої російський лідер говорив про можливості продовження життя завдяки трансплантації органів тварин.

"Це абсолютно сенильна, тобто стареча, нісенітниця. Путіну немає сенсу шукати філософський камінь чи еліксир безсмертя, адже він уже такий старий, що шамкає навіть не як дід, а Кощій Передсмертний", - заявила Максакова.

Максакова зазначила, що не знає, як саме можуть розподілити заявлені 18 млрд рублів. Водночас вона іронічно припустила, що частина витрат може бути пов’язана не стільки з реальними результатами досліджень, скільки зі спробами переконати Путіна в ефективності таких методів.

"Як саме розпилять ці 18 мільярдів рублів - не знаю. Напевно, принесуть Путіну таблетку, після прийому якої почнуть його переконувати, що тепер він шамкає зовсім по-іншому", - підсумувала вона.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Путін і бажання воювати - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, агентство Bloomberg оприлюднило запис приватної розмови між лідерами Китаю, Північної Кореї та Росії, у якій вони торкнулися теми тривалості життя. У записі зафіксовано обговорення можливостей біотехнологій та трансплантації як шляху до продовження життя.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач пояснив контекст кремлівської риторики щодо війни і її вплив на міжнародне протистояння. Кремль готує суспільство до тривалого протистояння.

Раніше Максакова заявила, що Володимира Путіна потрібно було зупинити ще багато років тому. Вона закликала світ брати приклад з України та не відкладати розв'язання проблеми кремлівського режиму.

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред