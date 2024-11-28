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Ситуація значно погіршилась: введені жорсткі графіки вимкнення світла 28 листопада

Ангеліна Підвисоцька
28 листопада 2024, 13:40оновлено 28 листопада, 14:16
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До кінця доби світло вимикатимуть одразу для трьох черг побутових споживачів.
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Графік вимкнення світла на 29 листопада / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
  • В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 28 листопада
  • Чому введені жорсткі обмеження

В Україні погіршилась ситуація в енергосистемі. Укренерго раптово вводить жорсткі графіки вимкнення світла до кінця доби 28 листопада. Про це йдеться на сторінці компанії.

До кінця доби будуть застосовані графіки вимкнення світла одразу для чотирьох черг побутових споживачів.

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"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Ситуація значно погіршилась: введені жорсткі графіки вимкнення світла 28 листопада
Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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