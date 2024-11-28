Окупанти цинічно розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Запоріжжі - ОГП

Коротко:
- Росіяни розстріляли 5 з шести військовополонених ЗСУ
- Прокуратура розпочала кримінальне провадження
Окупаційні війська країни-агресорки Росії вбили українських військовополонених біля населеного пункту Новодарівка, що у Запорізькій області. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Відомо, що росіяни здійснили злочинні дії 24 листопада 2024 року у Пологівському районі, де тривають активні бойові дії. Ворог взяв у полон шість військових ЗСУ, після чого цинічно розстріляв п'ять із них.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Там також наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як тяжких міжнародний злочин.
Розстріл окупантами українських військовополонених
Нагадаємо, Главред писав, що раніше у листопаді 2024 року армія країни-агресорки Росії розстріляла 5 військовополонених бійців Збройних Сил України на Покровському напрямку у Донецькій області.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин - російські окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках.
У жовтні 2024 року під час наступу на Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
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Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
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