Окупанти вбили чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій.

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Військові РФ скоїли черговий злочин / Колаж: Главред, фото: 4 танкова бригада, pixabay.com

Коротко:

Окупанти вбили чотирьох українських військовополонених

Прокуратура проводить досудове розслідування

Російські військові захопили в полон чотирьох бійців Нацгвардії ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім убили. Військовий злочин окупанти скоїли в районі міста Селидове Донецької області

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі міста Селидове.

відео дня

Близько 13:00 окупанти розпочали штурм укріплень, під час якого захопили захисників України в полон. Надалі росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та під час проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

В Офісі генпрокурора зазначили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що таке Женевські конвенції Женевські конвенції - чотири міжнародні договори та три додаткові протоколи, що встановлюють міжнародно-правові стандарти гуманного поводження під час війни. Під Женевською конвенцією як терміном в однині зазвичай розуміють угоди 1949 року, укладені після Другої світової війни (1939-1945), які уточнили умови двох договорів 1929 року і додали дві нові конвенції, пише Вікіпедія. Що регулюють Женевські конвенції: питання прав військовополонених із числа цивільних осіб і військовослужбовців;

забезпечують захист поранених, хворих і цивільних осіб у зоні бойових дій та навколо неї;

визначають права некомбатантів і заходи захисту, що їм надаються. Угоди 1949 року ратифіковані повністю або із застереженнями 196 країнами.

Розстріли російськими окупантами полонених бійців ЗСУ

18 жовтня 2024 року поблизу Селидового Донецької області російські військові взяли в полон двох українських військовослужбовців. Вони поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу, утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а за деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Раніше в DeepState розповіли, що росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині.

У лютому 2024 року також повідомлялося, що окупанти розстріляли дев'ятьох полонених і беззбройних бійців ЗСУ.

У квітні цього року також повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох беззбройних полонених бійців ЗСУ в Кринках на Херсонщині.

Через розстріл російськими окупантами українських військовополонених Україна звернулася до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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