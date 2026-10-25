Не захотів жити в країні: у Росії наклав на себе руки репер-пропагандист

У РФ від вогнепального поранення помер репер-окупант.

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У РФ застрелився репер Маваші / Колаж Главред, фото Mash

Коротко:

Що сталося з окупантом

Що відомо про причини смерті

У терористичній Росії стало відомо про смерть "патріота" Росії, репера Міші Маваші, прихильника здорового способу життя.

Як пишуть російські пропагандисти, путініст і прихильник так званої "СВО", за попередніми даними, наклав на себе руки.

відео дня

Про смерть 41-річного Михайла Ніца (справжнє ім’я) повідомили люди з близького оточення артиста. Ще кілька днів тому Маваші продовжував вести соцмережі та публікував нові відео.

У РФ помер репер-окупант / Фото Стархіт

Як пишуть пропагандисти, Маваші, ймовірно, застрелився у власній квартирі. На момент пострілу він перебував у квартирі з дружиною, яка одразу ж вибігла з іншої кімнати, почувши звуки пострілу.

Маваші здобув широку популярність на початку 2010-х завдяки репу про здоровий спосіб життя - у своїх треках він пропагував спорт, тверезість і патріотизм. Пізніше він відійшов від сольної реп-кар’єри, а в 2022 році заснував рух "Північна людина", який розрісся до регіональних відділень у десятках міст.

Маваші про напад Путіна на Україну

Репер активно підтримував проведення спеціальної військової операції (СВО) та дії російських військ в Україні, організовував збір допомоги для російських окупантів, але водночас критикував окремі проблеми в російській Z-медіасфері.

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