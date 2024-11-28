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Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

Альона Вороніна
28 листопада 2024, 11:16
109
Збити вдалося не усі ворожі повітряні ціли. У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі атаки і скільки цілей вдалося збити.
Ракетный удар, спасатели
РФ вночі запустила по Україні майже 200 ракет і дронів/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС у Волинській області

Коротко:

  • РФ вночі атакувала Україну майже сотнею ракет і такою ж кількістю дронів
  • Сили ППО збили 79 ворожих ракет і 35 дронів
  • Удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України

Країна-агресорка Росія у ніч на четвер, 28 листопада (із 19:30 27 листопада) атакувала Україну великою кількістю ракет і дронів. Загалом російські окупанти запустили по нашій державі 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що удари завдавалися ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 засобів повітряного нападу:

  • 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області країни-агресорки Росії по Харківщині,
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська область Росії,
  • 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря,
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря,
  • 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово в РФ.

У Повітряних силах зазначили, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 було підтверджене збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

"Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України", – зазначили у Повітряних силах.

Удар РФ по Украине 28 ноября
Удар РФ по Україні 28 листопада/ Повітряні сили ЗСУ
Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі
Що відомо про ракету Х-101/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні в ніч на 28 листопада – усі деталі

Рано вранці у четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли у повітряний простір України. Були чути вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

Як повідомляв Главред, РФ вдарила трьома ракетами по центру міста. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по енергетиці, через що у регіонах України з самого ранку запровадили екстрені відключення світла. У Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

Після цього стало відомо наслідки масованого ракетного удару РФ. Окрім знеструмлень в окремих областях, у низці регіонів діють аварійні відключення.

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Що відомо про ракету Х-101

Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.

За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

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