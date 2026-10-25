РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

Моніторингові канали попереджають про загрозу нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі та торговельних центрах у низці регіонів України.

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Росія готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Росія могла доставити близько 150 БпЛА до Криму та Орла

Потенційні цілі - енергетика та гіпермаркети "Епіцентр".

Під загрозою Львів, Рівне, Луцьк, Житомир та Київ

Росія готує удари по енергетичній інфраструктурі та торговельних об’єктах у західних областях України. Серед потенційних цілей - Львів, Рівне, Луцьк, Житомир та інші міста. Про це попередив моніторинговий канал "єРадар".

За інформацією каналу, Росія доставила додаткову партію безпілотників до тимчасово окупованого Криму та російського Орла. Йдеться приблизно про 150 БпЛА, які, ймовірно, можуть використати для нових атак.

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Серед потенційних цілей називають об’єкти енергетичної інфраструктури, а також гіпермаркети "Епіцентр" у зазначених містах.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Інші моніторингові ресурси також повідомляють про підвищену загрозу для енергетичної інфраструктури Київщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Волині, Львівщини, Рівненщини та Хмельниччини. Крім того, потенційними цілями можуть бути торговельні центри й гіпермаркети в Житомирі, Хмельницькому та Тернополі.

Водночас для Києва і області існує загроза балістичного удару у найближчі три доби.

Чому ППО стало важче збивати дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак дронами. За його словами, складні погодні умови створюють додаткові труднощі для військових, адже робота частини засобів ППО залежить від видимості.

"Сьогодні авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - зазначив Ігнат.

Водночас небезпеку становлять російські безпілотники, яким вдається долати українську протиповітряну оборону та досягати цілей. Навіть невелика кількість таких дронів може завдати значних пошкоджень об’єктам критичної інфраструктури.

Загроза ракетної атаки - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, експерти Ukraine Facility Platform вказали на пріоритетні цілі російських ударів по енергетиці України. Аналітики називали удари по енергетиці як частину комплексної кампанії на опалювальний сезон 2026–2027 років. Енергосистема за оцінками входить у зиму з 57% доступних потужностей.

Telegram-канал "Оперативний інформ" повідомив про збереження високої загрози застосування балістичної зброї по Києву. Мешканців закликали негайно прямувати до укриттів під час повітряної тривоги.

Моніторинговий канал "Розвідка України" також попередив про підвищену загрозу комбінованого балістичного удару по Києву та області. За оцінками експертів, мінімальний інтервал між масованими атаками може становити три-чотири доби.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

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