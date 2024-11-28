У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

Коротко:
- Через ракетний удар в Україні запроваджено екстрені відключення світла
- У Києві та двох областях оновили графіки
У четвер, 28 листопада, в Україні запроваджено екстрені відключення світла. Орієнтовно вони діятимуть до 20:00. У Києві та області, а також на Одещині оновили графіки відключень.
У столиці України світла не буде 10 до 20 години.
У першій групі електрика відсутня з 10:00 до 17:00, у другій групі з 10:00 до 14:00, у третій групі з 13:00 до 17:00, у четвертій з 13:00 до 20:00, у п'ятій з 16:00 до 20:00, у шостій групі з 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00.
Графіки відключення світла в Києві 28 листопада виглядають так:
УКиївській області графіки відключень на 28 листопада виглядають так:
1 група: світла не буде з 9:00 до 13:00
2 група: світла не буде з 9:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00
3 група: світла не буде з 8:00 до 10:00 і з 12:00 до 19:00
4 група: світла не буде з 12:00 до 16:00
5 група: світла не буде з 6:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00
6 група: світла не буде з 6:00 до 13:00 та з 15:00 до 20:00
В Одеській області графіки відключень на 28 листопада виглядають так:
1 група: світла не буде з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00
2 група: світла не буде з 10:00 до 16:00
3 група: світла не буде з 12:00 до 17:00
4 група: світла не буде з 13:00 до 18:00
5 група: світла не буде з 15:00 до 19:00
6 група: світла не буде з 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00
Чому немає світла: що кажуть в Укренерго
Російські окупанти здійснили вже одинадцяту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Під час повітряної тривоги було запроваджено аварійні відключення, які продовжують діяти.
В Укренерго зазначили, що було пошкоджено енергооб'єкти в кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу ж після скасування повітряної тривоги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.
"Після скасування аварійних відключень - актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго в соцмережах", - ідеться в повідомленні.
Через наслідки негоди на Чернігівщині станом на ранок 28 листопада залишаються знеструмленими 17 населених пунктів.
Ракетна атака РФ на Україну 28 листопада 2024 року - останні новини
Як повідомляв Главред, рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
У Харкові прогриміли вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по місту. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств у Київському районі.
У Києві також прогриміли вибухи під час масованої ракетної атаки РФ. Уламки збитих ракет упали у двох районах столиці - у Дніпровському та Дарницькому. Даних про постраждалих немає.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.
Станом на 10:30 було підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу (62 ворожі безпілотники локально втрачено).
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