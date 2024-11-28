У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

У столиці України світла не буде з 10-ї до 20-ї години, у різних групах години відключень відрізняються.

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В Україні оновили графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Через ракетний удар в Україні запроваджено екстрені відключення світла

У Києві та двох областях оновили графіки

У четвер, 28 листопада, в Україні запроваджено екстрені відключення світла. Орієнтовно вони діятимуть до 20:00. У Києві та області, а також на Одещині оновили графіки відключень.

У столиці України світла не буде 10 до 20 години.

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У першій групі електрика відсутня з 10:00 до 17:00, у другій групі з 10:00 до 14:00, у третій групі з 13:00 до 17:00, у четвертій з 13:00 до 20:00, у п'ятій з 16:00 до 20:00, у шостій групі з 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00.

Графіки відключення світла в Києві 28 листопада виглядають так:

Графік відключення світла в Києві / Фото: ДТЕК

УКиївській області графіки відключень на 28 листопада виглядають так:

1 група: світла не буде з 9:00 до 13:00

2 група: світла не буде з 9:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00

3 група: світла не буде з 8:00 до 10:00 і з 12:00 до 19:00

4 група: світла не буде з 12:00 до 16:00

5 група: світла не буде з 6:00 до 10:00 і з 15:00 до 20:00

6 група: світла не буде з 6:00 до 13:00 та з 15:00 до 20:00

Графік відключення світла в Київській області / Фото: ДТЕК

В Одеській області графіки відключень на 28 листопада виглядають так:

1 група: світла не буде з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00

2 група: світла не буде з 10:00 до 16:00

3 група: світла не буде з 12:00 до 17:00

4 група: світла не буде з 13:00 до 18:00

5 група: світла не буде з 15:00 до 19:00

6 група: світла не буде з 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00

Графік відключення світла в Одеській області / Фото: ДТЕК

Чому немає світла: що кажуть в Укренерго

Російські окупанти здійснили вже одинадцяту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Під час повітряної тривоги було запроваджено аварійні відключення, які продовжують діяти.

В Укренерго зазначили, що було пошкоджено енергооб'єкти в кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу ж після скасування повітряної тривоги. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.

"Після скасування аварійних відключень - актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго в соцмережах", - ідеться в повідомленні.

Через наслідки негоди на Чернігівщині станом на ранок 28 листопада залишаються знеструмленими 17 населених пунктів.

Генерація електрики в Україні / Главред

Ракетна атака РФ на Україну 28 листопада 2024 року - останні новини

Як повідомляв Главред, рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

У Харкові прогриміли вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по місту. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств у Київському районі.

У Києві також прогриміли вибухи під час масованої ракетної атаки РФ. Уламки збитих ракет упали у двох районах столиці - у Дніпровському та Дарницькому. Даних про постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

Станом на 10:30 було підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу (62 ворожі безпілотники локально втрачено).

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