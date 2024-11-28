Графік вимкнення світла на 29 листопада: жорсткі обмеження діятимуть весь день

В Україні вводять графіки вимкнення світла одразу для однієї, двох та трьох черг.

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Графік вимкнення світла на 29 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 29 листопада

Чому введені жорсткі обмеження

В Україні у п’ятницю, 29 листопада, вводять графіки вимкнення світла. Вони будуть діяти протягом всього дня. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть введені в обсязі однієї, двох та трьох черг одночасно в різний період доби:

відео дня

00:00 – 06:00 — одна черга,

06:00 – 14:00 — дві черги,

14:00 – 18:00 — три черги,

18:00 – 22:00 — дві черги,

22:00 – 24:00 — одна черга.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Слід зазначити, що протягом доби час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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