12 прильотів під час масованої атаки по Україні: у ЗСУ розкрили наслідки ударів

Під час повітряних атак противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників.

https://glavred.net/ukraine/12-prilotiv-pid-chas-masovanoji-ataki-po-ukrajini-u-zsu-rozkrili-naslidki-udariv-10618202.html Посилання скопійоване

РФ завдала удару по енергооб'єктах / колаж: Главред, фото: unsplash, ДСНС

Головне із матеріалу:

Чим РФ атакувала Україну 28 листопада

ЗСУ збили 90% крилатих ракет

Куди влучили ворожі ракети

У ніч на 28 листопада країна-агресорка Росія жорстоко атакувала критичну інфраструктуру - під ударом опинились електричні підстанції в різних областях України. Є влучання.

"Внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. відео дня

У ЗСУ також повідомили, що останнім часом, під час повітряних атак, противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

Що відомо про ракети Х-101 / Інфографіка: Главред

Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

"Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи", - повідомили військові.

Що відомо про ракету "Калібр" / Інфографіка: Главред

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації.

"Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по території України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 28 листопада під час ракетної атаки Росії у Києві пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Стало відомо, що РФ запустила майже 200 ракет і дронів. Військові повідомили, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України. Станом на 10:30 було підтверджене збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр".

Аналітик Андріан Прокіп повідомив, які енергообʼєкти Україна не може захистити від ударів РФ. Він наголосив, що проблема в тому, що не всі обʼєкти енергетичної системи можна захистити. Електричні станції майже неможливо захистити. Тобто, жодне укриття не зможе захистити електростанції.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред