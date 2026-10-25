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Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

Сергій Кущ
25 жовтня 2026, 13:38
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Експерт вважає, що саме автомобільний транспорт і надалі становитиме основну частину попиту.

дешевий, бензин
АЗС, бензин / Колаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

Читайте в матеріалі:

відео дня
  • Чи вплинуть генератори на ціни на бензин і дизель взимку
  • Чому експерт не радить створювати великі запаси палива
  • Які фактори можуть найсильніше вплинути на ціни взимку

Відключення електроенергії взимку можуть збільшити споживання бензину та дизельного палива в Україні через активне використання генераторів. Однак цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку, оскільки обсяги споживання палива генераторами значно поступаються автомобільним перевезенням.

Про це в інтерв’ю "Главред" розповів експерт паливного ринку Леонід Косянчук. За його словами, на кінцеву вартість палива одночасно впливають попит, логістика та ризики, пов’язані з російськими ударами по території України.

Відключення світла збільшать попит на паливо

У опалювальний сезон питання забезпечення електроенергією знову стає особливо актуальним. На тлі російських атак на енергетичні об’єкти українці та підприємства використовують бензинові та дизельні генератори, тому тривалі відключення електроенергії можуть збільшити попит на пальне.

Косянчук визнає, що такий фактор дійсно існує.

"Безумовно, це ще один фактор, який може вплинути на рівень споживання. Але я б не перебільшував вплив бензинових і дизельних генераторів на загальне споживання палива", - розповів експерт.

За його словами, навіть за умови масового використання генераторів їхні потреби неможливо порівняти з обсягами палива, які щодня витрачає автомобільний транспорт.

Як приклад Косянчук навів ситуацію на дорогах Києва. Незважаючи на високу вартість пального, інтенсивність автомобільного руху залишається значною.

"Подивіться, що відбувається на вулицях. Паливо дороге, але проїхати неможливо. Щоб дістатися з правого берега Києва на лівий, потрібно півтори години", - зазначив він.

Тому експерт вважає, що саме автомобільний транспорт і надалі формуватиме основну частину попиту.

Чи варто очікувати різкого зростання цін через генератори

Косянчук не очікує, що виключно використання генераторів здатне спровокувати різкий стрибок вартості бензину чи дизеля.

"Обсяги споживання палива генераторами та автомобільним транспортом абсолютно не можна порівнювати", - підкреслив фахівець.

Таким чином, навіть у разі збільшення тривалості відключень електроенергії додатковий попит з боку власників генераторів буде лише одним із факторів, що впливають на ринок.

При цьому ситуація може відрізнятися на місцевому рівні. Під час тривалих відключень підприємства, магазини, заклади громадського харчування та домогосподарства змушені частіше використовувати резервні джерела живлення, що збільшує необхідність регулярно закуповувати пальне.

Ціни на бензин в Україні: інфографіка
Ціни на бензин в Україні: інфографіка / Інфографіка: Главред

Експерт попередив про небезпеку запасів бензину

Окремо Косянчук звернув увагу на спроби створювати значні запаси палива на випадок тривалих відключень електроенергії.

За його словами, зберігання бензину та дизеля пов’язане з додатковими ризиками, особливо під час війни.

"Не дай Боже, щось прилетить у двір, де зберігається паливо, - і все це може спалахнути. Де його безпечно зберігати?" - зазначив експерт.

Він підкреслив, що в умовах регулярних російських ракетних і дронових атак практично неможливо заздалегідь визначити, які території опиняться в безпеці.

Тому масове накопичення пального може створювати не тільки побутові, а й додаткові пожежні ризики. Паливо вимагає дотримання спеціальних умов зберігання, а в умовах війни забезпечити їх можливо далеко не завжди.

На ціну палива впливають і військові ризики

На думку Косянчука, значно серйозніший вплив на вартість бензину та дизеля можуть чинити логістичні та військові ризики.

Російські атаки здатні ускладнювати перевезення, зберігання та розподіл палива. Усі додаткові витрати учасників ринку в кінцевому підсумку можуть закластися в роздрібну ціну.

"Ми бачимо, що в Україні практично не залишилося місць, які можна вважати повністю захищеними від російських ударів. Ніхто не знає, куди наступного дня прилетить ракета чи безпілотник. Тому існують і військові, і логістичні ризики. І всі вони, зрештою, позначаються на кінцевій вартості палива", - пояснив експерт.

Таким чином, взимку попит на бензин і дизель дійсно може зрости через генератори, однак Косянчук не вважає цей фактор достатнім для різкої зміни ситуації на ринку. Набагато важливішою є сукупність факторів - споживання автомобільним транспортом, стабільність поставок, стан логістики та додаткові витрати бізнесу через війну, що триває.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 21 жовтня, українські мережі автозаправних станцій скоригували роздрібні ціни на пальне. Зокрема, мережа ОККО підвищила вартість звичайного дизельного палива на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На стільки ж подорожчав і преміальний дизель, досягнувши позначки 108,90 грн/л.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук зазначав, що ціни на паливо в Україні будуть неухильно зростати щонайменше до кінця жовтня, а вартість окремих видів преміального дизеля на деяких АЗС уже наближається до 110 гривень за літр.

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн підкреслив, що українським водіям варто мати особистий запас бензину або дизеля на два-три тижні. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть посилити ажіотаж на заправках.

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Про особу: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася постачанням нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтеенергоінвест", яке спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти та газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських ЗМІ активно коментує ситуацію на ринку палива в Україні.

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