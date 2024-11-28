Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

Після масового обстрілу РФ Херсон залишився без світла.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви:

Херсон може залишитись без світла на кілька днів

У місті запровадили графік подачі води

29 листопада подати електрику зможуть на об’єкти критичної інфраструктури

У Херсоні може не бути електроенергії декілька днів після масового обстрілу РФ. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram.

"За найгіршими прогнозами, у Херсоні може не бути електрики кілька діб. Ми робимо все можливе, щоб заживити місто раніше", - заявив він. відео дня

Начальник МВА підкреслив, що у місті запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.

За його словами, зранку 29 листопада зможуть подати електрику на об’єкти критичної інфраструктури і забезпечити стале водо-, газо- та теплопостачання для населення. Все місто зараз з газом.

"Херсон розраховує на допомогу Миколаївської області. У Херсоні організовують розвезення питної води по районах. Мешканцям будинків, де немає газу, спільно з волонтерами доставлять гарячі обіди", - підкреслив Мрочко.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, після ударів ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні ввели дуже жорсткі графіки вимкнення світла. Зокрема, до кінця доби, 28 листопада, в Україні вимикатимуть світло одразу для чотирьох черг побутових споживачів.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

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Хто такий Роман Мрочко? Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.

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