Україна під загрозою ракетного удару, РФ підняла в повітря авіацію

Російські окупанти підняли в небо 8 бортів Ту-95 мс.
Російські окупанти підняли в повітря авіацію. За попередніми даними, вони могли здійснити пуски крилатих ракет.
Про загрозу попереджали в Telegram-каналі "Николаевский Ванек". За його інформацією РФ здійснила пускові маневри 7 бортів ТУ-95мс у районі Енгельса.
Очікується, що в разі реальних пусків ракети будуть у повітряному просторі України близько 18:30.
відео дня
Новина доповнюється...
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред