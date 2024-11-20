Україна під загрозою ракетного удару, РФ підняла в повітря авіацію

Російські окупанти підняли в небо 8 бортів Ту-95 мс.

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Ракетна атака на Україну / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, depositphotos.com/ua

Російські окупанти підняли в повітря авіацію. За попередніми даними, вони могли здійснити пуски крилатих ракет.

Про загрозу попереджали в Telegram-каналі "Николаевский Ванек". За його інформацією РФ здійснила пускові маневри 7 бортів ТУ-95мс у районі Енгельса.

Очікується, що в разі реальних пусків ракети будуть у повітряному просторі України близько 18:30.

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