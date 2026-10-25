'Путіну не можна довіряти': в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

Американська сторона готується до проведення тристоронньої зустрічі.

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США знову роблять ставку на дипломатію / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот

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У США готують нові переговори щодо закінчення війни в Україні

Адміністрація Трампа робить усе можливе, щоб в Україні настав мир

Джонсон вважає, що Путіну не можна довіряти

Держсекретар США Марко Рубіо планує нові тристоронні переговори щодо України. Про це, як пише Bloomberg, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

За його словами, Рубіо особисто повідомив про такий намір цими вихідними. Джонсон зауважив, що США прагнуть організувати тристоронні переговори, і сторони "вже майже підійшли до цього".

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Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

"Вони працюють над тим, щоб покласти край війні Росії проти України", - наголосив речник Палати представників США в інтерв’ю Fox News.

Американський чиновник також підкреслив, що президенту країни-агресора Росії, кремлівському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, і "ми повинні ставитися до нього відповідно".

"У цьому процесі (переговорів - Главред) багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту", - додав він.

Як Росія використовує мирні переговори - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Кремль використовує переговори зі США не для завершення війни проти України, а щоб вибити економічні поступки, які дозволять Москві й надалі фінансувати бойові дії.

Російські посадовці, зокрема, намагаються подати зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом як доказ готовності Москви до змістовного діалогу. Водночас вони паралельно добиваються від Вашингтона послаблень, які забезпечили б подальше фінансування армії.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія готова повернутися до тристороннього формату переговорів з Україною та США після 4 листопада, проте Кремль одразу применшує значення нового раунду.

Раніше повідомлялося, що восени 2022 року неофіційна група посередників намагалася організувати переговори між Росією та Україною. Розроблений ними план нібито передбачав відведення російських військ з більшої частини окупованих територій в обмін на визнання Україною російського контролю над Кримом.

Напередодні стало відомо, що українські чиновники побоюються, що Вашингтон запропонує Москві нові економічні поступки, незважаючи на триваючу війну проти України та відсутність ознак відмови Кремля від максималістських вимог.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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