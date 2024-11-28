Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

Захисні споруди врятували обладнання, де вони були збудовані, але де їх немає — були пошкоджені трансформатори великої потужності, розповів Сергій Нагорняк.

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Скільки часу знадобиться Україні, щоб відновити енергосистему піля атаки РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ДСНС Львівщини, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Атака РФ була зосереджені на підстанціях "Укренерго"

Стабільну роботу енергосистеми відновлять за 2-3 дні

В окремих регіонах, де серйозніші пошкодження, це займе більше часу

На відновлення стабільної роботи української енергосистеми після комбінованої атаки Росії може знадобитися кілька днів. В окремих регіонах цей процес займе більше часу. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі програми "Ранок.LIVE".

"Більшість атак було зосереджено саме по підстанціях "Укренерго". Там, де були збудовані захисні споруди, ці захисні споруди вберегли дороговартісне обладнання. Там, де захисні споруди ще не збудовані, відповідно, було ураження трансформаторів великої потужності", - розповів нардеп.

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За його словами, стабільну роботу енергосистеми, ймовірно, відновлять протягом двох-трьох діб. Проте терміни можуть відрізнятися в залежності від пошкоджень у різних регіонах.

"В деяких регіонах ситуація може бути більш складною, в деяких ситуація трошки краща", - зазначив Нагорняк.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні погіршилась ситуація в енергосистемі після масованого обстрілу Росії, тому "Укренерго" вводить жорсткі графіки вимкнення світла до кінця 28 листопада. Це пов'язано з пошкодженням енергооб'єктів під час ракетно-дронової атаки.

Також після масованого обстрілу РФ Херсон може залишитися без електроенергії на кілька днів. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, спершу для об'єктів критичної інфраструктури.

Крім цього, цієї зими в Україні можуть бути відключення світла по 4-8 годин на день, повідомив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. За його словами, ймовірно, будуть застосовуватися графіки вимкнень, подібні до тих, що є зараз.

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Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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