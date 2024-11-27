Росія може готувати наступ на Запоріжжя: військові розкрили ситуацію на фронті

На Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил російських окупантів.

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Чи підуть у наступ РФ на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко про головне:

Окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку

Біля Запоріжжя будують фортифікації на випадок наступу РФ

Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. За його словами, ворог може планувати штурми на півдні регіону.

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ГУР МО доповідало, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що кілька днів тому росіяни намагалися прорвати там оборону.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти своєї мети", - заявив Баргилевич.

Водночас британське видання The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці пише, що біля міста Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ.

"Українська розвідка вважає, що Росія готується до зухвалого наступу на місто Запоріжжя, за 30 км від фронту. Коли саме це станеться, ніхто не знає", - йдеться в матеріалі.

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Представник розвідки попереджає, що Росія може задіяти до 130 тисяч солдатів.

Полковник Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Спартан, нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначає, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити 20-30 тисяч військових для початкового штурму, але половина з них була перекинута в російську Курську область.

Втім військовий із позивним "Лемберг", командир батальйону 118-ї бригади, що обслуговує південно-західні оборонні позиції Запорізької області, згоден із тим, що росіяни планують атакувати.

"Вони ще не готові вдарити, але коли вони будуть готові, перший удар буде найважчим", - сказав військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляє Главред, що Владислав Селезньов розповів про те, що РФ зібрала 90-тисячне угруповання під Запоріжжям. Він додав, що наразі ворог лише "промацує" українську оборону та проводить наступальні дії тактичного рівня, але з усім тим тенденції досить загрозливі.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя. В області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, він зараз проводить накопичення і підготовку до наступальних дій. Ворог планує пробити українську оборону.

У РНБО зробили важливу заяву щодо загрози наступу РФ на Запоріжжі. Російські окупанти готують активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку бойових дій. Зокрема йдеться про тактичні штурмові дії поблизу кількох населених пунктів.

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