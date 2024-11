Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики 'Орешника' - NYT

Головне:

Нова російська ракета "Орешник" здатна переносити ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що у США вважають, що "Орешник" - це модифікація російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", випробування якої проводять із 2011 року.

За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта, назва "Орешник" – це, ймовірно, відсилка на суббоєприпаси, що нагадують грона лісових горіхів.

Видання також наголошує, що між ракетними системами "Орешник" і "Рубіж" є деякі фізичні відмінності. Уламки з місця удару вказують на те, що "Орешник" має розмір близько 92 см в окружності, тоді як "Рубіж" - 1 м 83 см.

Ймовірно, це пояснюється тим, що "Орешник" розрахований на польоти на менші відстані, ніж "Рубіж". Адже "Рубіж" може досягти цілі в будь-якій точці Землі, а "Орешник" може пролетіти близько 5 488 км. Навіть така відстань дозволить їй досягти більшої частини Європи.

Крім того, аналітики видання додають, що "Орешник" є найдалекобійнiшою зброєю, яку колись використовували в конфліктах у Європі.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають - найближчими днями Росія може провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту.

Також відомо, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.