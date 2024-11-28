Які енергообʼєкти Україна не може захистити від ударів РФ: аналітик розкрив деталі

Жодне укриття не зможе захистити важливі енергетичні об'єкти - Прокіп пояснив деталі.

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Куди РФ може поцілити під час атак / колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, УНІАН

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Які енергетичні об'єкти важко захистити від атак РФ

РФ готують нові масовані атаки

Аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, що частину обʼєктів енергетичної системи неможливо захистити, лише посилити протиповітряну оборону.

"У західних ЗМІ починали писати про те, що ми не змогли побудувати укриття для обʼєктів енергетики, а тому можемо постати перед дуже великими проблемами взимку, коли росіяни знову можуть обстрілювати нашу енергетику. Втім, проблема в тому, що не всі обʼєкти енергетичної системи можна захистити. Електричні станції майже неможливо захистити. Тобто, жодне укриття не зможе захистити електростанції. Можна захистити підстанції, трансформатори, підстанції системи передачі, але не електропідстанції та машинні зали", - пояснив Прокіп в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За словами аналітика, росіяни завжди намагаються атакувати саме такі обʼєкти енергетичної системи України.

"Серія атак, починаючи з 22 березня цього року до липня, була спрямована на обʼєкти генерації й тому числі на машинні відділення. Ці обʼєкти енергетичноїʼ системи можна захисти лише одним способом - посилення ППО та ПРО. До того ж наші партнери обіцяли надати нам обладнання для енергетичної системи, втім, велика частина обіцяного ще навіть не в Україні. А тому звинувачувати нас в тому, що ми не підготувались до зими, й при цьому затримувати системи ППО та обладнання для нас, дуже дивно", - додав він.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка:Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 28 листопада РФ завдала ракетного удару по енергетиці. Під час масованого ракетного удару РФ окупанти атакували українську енергетику. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ запустила майже 200 ракет і дронів. Станом на 10:30 було підтверджене збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Стали відомі наслідки масованого ракетного удару РФ. У Волинській ОВА повідомили, що наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів в області, а вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори.

Хто такий Андріан Прокіп Андріан Прoкіп – керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки. Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України та загальні зміни в країні, оцінюючи енергетичну політику, аналізуючи європейські енергетичні ринки, вплив санкцій на енергетичний сектор Росії, перспективи змін в енергосекторі Європи та світу. Автор та співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і в США.

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