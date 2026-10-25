Аномальне тепло повертається в Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

Українців попередили про підвищення температури аж до +21 градуса.

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Прогноз погоди в Україні 26 жовтня-1 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як зміниться температура в останні дні жовтня

В яких областях очікуються опади

Де вранці і вночі можливі тумани

Погода в Україні з 26 жовтня до 1 листопада буде аномально теплою та переважно сухою у всіх регіонах. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, в останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску. Тому й очікується переважання стійкої та теплої повітряної маси.

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"Лише зрідка проходитимуть невеликі дощі у західних та південно-західних регіонах. Температурний фон очікується істотно вищим за кліматичну норму, а в нічний та ранковий час не виключені місцями слабкі тумани", - зауважив синоптик.

Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 26 жовтня

У понеділок у західній частині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів. Вночі та вранці у південно-західних областях місцями можливий туман.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с, на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6+11 градусів, вдень +12+17 градусів, у західних областях близько +10 градусів, у Криму місцями до +21 градуса.

Погода в Україні 26 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 27 жовтня

У вівторок в більшості регіонів України спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише в Одеській, Вінницькій та Чернівецькій областях малоактивний атмосферний фронт спричинить невеликі дощі та похмуре небо.

Вітер очікується змінних напрямків, на Лівобережжі переважно східний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +5+11 градусів, у західній частині 0+5 градусів; у денний час +13+18 градусів, у західних областях +8+13 градусів.

Погода в Україні 27 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 28 жовтня

У середу на всій території України, за словами Кібальчича, очікується тепла та суха погода, без опадів. Лише у Криму вдень пройдуть місцями помірні дощі.

Вітер синоптик прогнозує північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься близько +4+9 градусів, у західних регіонах 0+5 градусів; вдень +12+17 градусів.

Погода в Україні 28 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 29 жовтня

У четвер у південних областях України місцями можливий невеликий дощ, в решті регіонів продовжиться період сухої та теплої погоди. Вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря, за прогнозом Кібальчича, вночі очікується в межах +5+11градусів, вдень +11+16 градусів.

Погода в Україні 30 жовтня

У п'ятницю продовжиться період стійкої антициклональної погоди, тому на всій території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

Вітер очікується вночі змінного напрямку, вдень північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +4+10 градусів, вдень +11+16 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня

У суботу Кібальчич попереджає про невеликий короткочасний дощ місцями у північних та східних областях. У решті регіонів без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3+8 градусів, вдень +10+15 градусів, на півночі Лівобережжя +8+10 градусів.

Погода в Україні 1 листопада

У неділю в більшості областей, окрім південної половини, пройдуть місцями невеликі дощі. Вітер західний/північно-західний, 7-12 м/с, у західних та північних областях можливі пориви, 15-17 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3+8 градусів, вдень +8+13 градусів, на крайньому півдні +14+16 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 26 жовтня новий атмосферний фронт із Заходу буде надходити до території України і впливатиме на західні та північні області, знову приносячи туди помірні та невеликі дощі.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

Напередодні стало відомо, що вкінці жовтня активність південних циклонів слабшатиме, а погоду визначатиме антициклон Gerhard. Він принесе більше сонячних годин і теплу, як для цієї пори року, погоду.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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