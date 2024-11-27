Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

Трамп висловив сподівання, що разом з новим представником вони зроблять Америку і світ знову безпечними.

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Трамп призначив Келлога представником по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos, скрин.com

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Трамп обрав Кіта Келлога спецпредставником по Україні

План Келлога щодо припинення війни передбачає примус двох сторін до переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці 80-річного Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Своє рішення Трамп оголосив у соцмережі Truth Social.

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За словами майбутнього американського президента, Келлог, який стане спецпосланником з питань України та Росії, "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", – додав Трамп.

Що відомо про спецпредставника Трампа по Україні?

Таким чином інсайд Reuters про кандидата Трампа на посланця по Україні підтвердився.

Як повідомляв Главред, Келлог має досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Келлога щодо припинення війни

План Кіта Келлога, за даними американських ЗМІ, передбачає:

Отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва. Заморозка лінії зіткнення на попередніх позиціях.

Мирний план Трампа - останні новини

Нещодавно стали відомі плани Трампа на перші дні роботи. За даними американських ЗМІ, він збирається садити Україну і РФ за стіл переговорів.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як свідчить план, Україна відмовляється від намірів вступити до НАТО ще як мінімум на 20 років.

Важливо відзначити, що переговори по закінченню війни вестиме саме спеціальний представник Дональда Трампа. Президент США вважатиме його великим авторитетом.

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