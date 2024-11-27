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Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

Даяна Швець
27 листопада 2024, 20:32
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Трамп висловив сподівання, що разом з новим представником вони зроблять Америку і світ знову безпечними.
Трамп, Келлог
Трамп призначив Келлога представником по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos, скрин.com

Ключове:

  • Трамп обрав Кіта Келлога спецпредставником по Україні
  • План Келлога щодо припинення війни передбачає примус двох сторін до переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці 80-річного Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Своє рішення Трамп оголосив у соцмережі Truth Social.

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За словами майбутнього американського президента, Келлог, який стане спецпосланником з питань України та Росії, "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!", – додав Трамп.

Що відомо про спецпредставника Трампа по Україні?

Таким чином інсайд Reuters про кандидата Трампа на посланця по Україні підтвердився.

Як повідомляв Главред, Келлог має досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Келлога щодо припинення війни

План Кіта Келлога, за даними американських ЗМІ, передбачає:

  1. Отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією.
  2. США також попередять РФ, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
  3. Заморозка лінії зіткнення на попередніх позиціях.

Мирний план Трампа - останні новини

Нещодавно стали відомі плани Трампа на перші дні роботи. За даними американських ЗМІ, він збирається садити Україну і РФ за стіл переговорів.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела також повідомляла, що Трамп готує "мирний план" для України. Як свідчить план, Україна відмовляється від намірів вступити до НАТО ще як мінімум на 20 років.

Важливо відзначити, що переговори по закінченню війни вестиме саме спеціальний представник Дональда Трампа. Президент США вважатиме його великим авторитетом.

Інші міжнародні новини:

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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