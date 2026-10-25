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Дитяче Євробачення-2026: Україна отримала несподіваний результат на конкурсі

Христина Трохимчук
25 жовтня 2026, 00:40
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Представниця України посіла 9 місце.
Дитяче Євробачення-2026 - яке місце посіла Україна
Дитяче Євробачення-2026 - яке місце посіла Україна / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Як відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026
  • Яке місце посіла Україна

Сьогодні, 24 листопада, у селищі Та-Калі (Мальта) відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. Україну гідно представила Еріка Колесніченко з піснею "NOT A LULLABY". За результатами голосування Україна посіла 9-те місце.

У фіналі конкурсу Еріка Колесніченко вийшла на сцену з піснею, яка вирізнялася серед інших виступів сильним вокалом, непростою хореографією та яскравою постановкою. Разом із представницею України виступали танцівники в кумедних зелених вбраннях із бахромою, які ще до фіналу активно обговорювали в соцмережах. Ще до початку конкурсу номер Еріки називали серед фаворитів.

відео дня
Дитяче Євробачення-2026 - результат України
Дитяче Євробачення-2026 - результат України / скрін з відео

Проте не сталося, як гадалося: у фіналі Еріка Колесніченко отримала лише 38 балів від національних журі та 68 балів від глядачів конкурсу. Це забезпечило їй 9-те місце в загальному заліку.

"Я вважаю, що результат не відповідає дійсності. За моїми очікуваннями, ми мали бути хоча б у першій половині, значно вище", - висловився український коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко.

Ведучий також у прямому ефірі звернувся до Еріки Колесніченко та закликав її не засмучуватися через результат, адже вона гідно представила Україну на конкурсі.

Хто виграв Дитяче Євробачення-2026
Хто виграв Дитяче Євробачення-2026 / скрін з відео

"Не засмучуйся, прекрасний результат, для нас ти переможниця", - заявив Мірошниченко.

Переможницею Дитячого Євробачення стала представниця Вірменії Naré з піснею "BOO!"

Дивіться відео виступу представниці України Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні:

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Еріка Колесніченко запалила сцену Дитячого Євробачення-2026. Впевнений та видовищний номер української представниці став справжньою окрасою шоу та зірвав гучні оплески залу.

Також Лілія Подкопаєва продемонструвала стильний осінній образ під час візиту до Києва. Легендарна олімпійська чемпіонка, яка проживає в США,влаштувала імпровізовану зйомку на дану одної зі столичних багатоповерхівок у елегантній рожевій сорочці та класичних білих джинси.

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Дитяче Євробачення

Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

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