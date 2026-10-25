Дитяче Євробачення-2026: Україна отримала несподіваний результат на конкурсі

Ви дізнаєтесь:
- Як відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026
- Яке місце посіла Україна
Сьогодні, 24 листопада, у селищі Та-Калі (Мальта) відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. Україну гідно представила Еріка Колесніченко з піснею "NOT A LULLABY". За результатами голосування Україна посіла 9-те місце.
У фіналі конкурсу Еріка Колесніченко вийшла на сцену з піснею, яка вирізнялася серед інших виступів сильним вокалом, непростою хореографією та яскравою постановкою. Разом із представницею України виступали танцівники в кумедних зелених вбраннях із бахромою, які ще до фіналу активно обговорювали в соцмережах. Ще до початку конкурсу номер Еріки називали серед фаворитів.
Проте не сталося, як гадалося: у фіналі Еріка Колесніченко отримала лише 38 балів від національних журі та 68 балів від глядачів конкурсу. Це забезпечило їй 9-те місце в загальному заліку.
"Я вважаю, що результат не відповідає дійсності. За моїми очікуваннями, ми мали бути хоча б у першій половині, значно вище", - висловився український коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко.
Ведучий також у прямому ефірі звернувся до Еріки Колесніченко та закликав її не засмучуватися через результат, адже вона гідно представила Україну на конкурсі.
"Не засмучуйся, прекрасний результат, для нас ти переможниця", - заявив Мірошниченко.
Переможницею Дитячого Євробачення стала представниця Вірменії Naré з піснею "BOO!"
Дивіться відео виступу представниці України Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні:
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Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
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