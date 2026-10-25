Вірменія на єдинорозі виграла Дитяче Євробачення-2026: про що пісня

Вірменська співачка Naré підкорила глядачів яскравим номером.

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Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2026 / колаж: Главред, скрін з відео

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Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2026

Про що пісня Naré "BOO!" та чим запам'ятався її виступ

Сьогодні, 24 листопада, у селищі Та-Калі на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. Перемогу на пісенному конкурсі здобула представниця Вірменії - співачка Naré з композицією "BOO!".

За підсумками голосування Вірменія отримала 103 бали від професійного журі та ще 99 балів від глядачів. Загальний результат країни становив 202 бали.

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Дитяче Євробачення-2026 - скільки балів отримала Вірменія / скрін з відео

Справжнім фурором вечора став видовищний номер юної виконавиці. Сцену та костюми оформили в яскравих рожево-фіолетових тонах, які нагадували стилістику популярних ляльок-монстриків Monster High. Однак головною родзинкою постановки став величезний рожевий єдиноріг, з якого під час виступу виривався сніп іскор. Naré сміливо залізла на нього й, розгойдуючись, продовжила співати, продемонструвавши потужний вокал.

Дитяче Євробачення-2026 - виступ Вірменії / скрін з відео

Дитяче Євробачення-2026: про що пісня Naré "BOO!"

Конкурсна композиція "BOO!" - енергійна пісня про дитячі страхи та сміливість зустрічатися з ними віч-на-віч. У тексті йдеться про знайомі багатьом переживання: хованки в кімнаті, вимкнене світло, незрозумілі звуки вночі та моторошні тіні.

Naré на єдинорозі / скрін з відео

Проте замість того, щоб ховатися чи панікувати, героїня пісні закликає перетворити страх на гру. Вона пропонує танцювати з тінями та сміятися у відповідь на будь-які лякалки. Таким чином, "BOO!" передає ідею про те, що навіть те, що здається страшним, можна зустріти з гумором і сміливістю.

Дивіться виступ переможниці Дитячого Євробачення-2026:

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Еріка Колесніченко увійшла до топ-10 фіналу Дитячого Євробачення-2026. Представниця України виступила на сцені в Та-Калі (Мальта) із запальним треком "NOT A LULLABY", за підсумками голосування посівши 9-е місце.

Також Еріка Колесніченко підкорила Євробачення видовищним шоу, подолавши складнощі зі спецефектами. Через потужну піротехніку під час репетицій представниці України було важко дихати, проте у фіналі артистка взяла себе в руки та бездоганно заспівала свій конкурсний номер.

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Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

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