Вірменія на єдинорозі виграла Дитяче Євробачення-2026: про що пісня

Ви дізнаєтеся:
- Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2026
- Про що пісня Naré "BOO!" та чим запам'ятався її виступ
Сьогодні, 24 листопада, у селищі Та-Калі на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. Перемогу на пісенному конкурсі здобула представниця Вірменії - співачка Naré з композицією "BOO!".
За підсумками голосування Вірменія отримала 103 бали від професійного журі та ще 99 балів від глядачів. Загальний результат країни становив 202 бали.
Справжнім фурором вечора став видовищний номер юної виконавиці. Сцену та костюми оформили в яскравих рожево-фіолетових тонах, які нагадували стилістику популярних ляльок-монстриків Monster High. Однак головною родзинкою постановки став величезний рожевий єдиноріг, з якого під час виступу виривався сніп іскор. Naré сміливо залізла на нього й, розгойдуючись, продовжила співати, продемонструвавши потужний вокал.
Дитяче Євробачення-2026: про що пісня Naré "BOO!"
Конкурсна композиція "BOO!" - енергійна пісня про дитячі страхи та сміливість зустрічатися з ними віч-на-віч. У тексті йдеться про знайомі багатьом переживання: хованки в кімнаті, вимкнене світло, незрозумілі звуки вночі та моторошні тіні.
Проте замість того, щоб ховатися чи панікувати, героїня пісні закликає перетворити страх на гру. Вона пропонує танцювати з тінями та сміятися у відповідь на будь-які лякалки. Таким чином, "BOO!" передає ідею про те, що навіть те, що здається страшним, можна зустріти з гумором і сміливістю.
Дивіться виступ переможниці Дитячого Євробачення-2026:
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Еріка Колесніченко увійшла до топ-10 фіналу Дитячого Євробачення-2026. Представниця України виступила на сцені в Та-Калі (Мальта) із запальним треком "NOT A LULLABY", за підсумками голосування посівши 9-е місце.
Також Еріка Колесніченко підкорила Євробачення видовищним шоу, подолавши складнощі зі спецефектами. Через потужну піротехніку під час репетицій представниці України було важко дихати, проте у фіналі артистка взяла себе в руки та бездоганно заспівала свій конкурсний номер.
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Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
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