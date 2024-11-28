В Україну йде потепління: у яких областях влупить +11

У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де буде ожеледиця

У яких регіонах очікується сніг та дощ

Де синоптики прогнозують +11

Погода в Україні 29 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра найтепліше буде на півдні. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів. На решті території протягом дня буде +1...+5 градусів.

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У п'ятницю мокрий сніг та дощ повернуться у західні, північні регіони, на Вінниччину, Черкащину та Одещину. Мокрий сніг очікується навіть у Києві. Вітер в цей день буде поривчатий. У суботу та неділю опадів не буде.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: ventusky

Погода 29 листопада

В Україні 29 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. У північних, Хмельницькій та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних областях 1-6° морозу, вдень на заході та півдні країни 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 12°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 29 листопада в Україні буде трохи тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+10 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Погода 29 листопада у Києві

У Києві 29 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день буде мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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