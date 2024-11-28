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Вдарить +11 градусів: у яких областях України різко зросте температура повітря

Альона Вороніна
28 листопада 2024, 13:13
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Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.
Погода, осень
Погода в Україні - де вдарить +11 градусів/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • У яких областях температура підніметься до +11 градусів
  • Якою буде погода в Україні 29 листопада

Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, відзначиться теплими денними температурами повітря у низці областей. Так, найтепліше в Україні буде на півдні – там очікується температура повітря вдень на рівні +6…+11 градусів.

Також тепло буде у західних областях – там стовпчики термометрів вдень показуватимуть +4…+7 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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На решті території України упродовж дня не очікується морозів – температура повітря буде на рівні +1…+5 градусів. Невеликі мінусові температури повітря можливі лише вночі

"Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні. У п'ятницю очікуються дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті території України без опадів, а на Донеччині та Луганщині навіть можливі сонячні прояснення", – зазначила Діденко.

Також вона попередила про тумани.

Погода в Украине 29 ноября
Погода в Україні 29 листопада/ windy.com

Погода в Києві 29 листопада

У Києві у п’ятницю, 29 листопада, очікується мокрий сніг та дощ. Упродовж дня буде поривчастий вітер. Температура повітря вночі триматиметься на рівні близько нуля, вдень +1…+3 градуси.

"У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, а, отже, буде скрізь без опадів. І порівняно тепло", – додала синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Що відомо про Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що будуть мороз, сніг та дуже сильний туман – синоптики оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про те, що через сильний туман у багатьох областях України буде погана видимість – 200-500 м.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україні потеплішає до +11 – синоптик сказала, коли в Україну повернуться "плюси". Прогноз погоди на найближчі дні зовсім не схожий на зимовий.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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