Вдарить +11 градусів: у яких областях України різко зросте температура повітря

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях температура підніметься до +11 градусів
- Якою буде погода в Україні 29 листопада
Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, відзначиться теплими денними температурами повітря у низці областей. Так, найтепліше в Україні буде на півдні – там очікується температура повітря вдень на рівні +6…+11 градусів.
Також тепло буде у західних областях – там стовпчики термометрів вдень показуватимуть +4…+7 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
На решті території України упродовж дня не очікується морозів – температура повітря буде на рівні +1…+5 градусів. Невеликі мінусові температури повітря можливі лише вночі
"Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні. У п'ятницю очікуються дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті території України без опадів, а на Донеччині та Луганщині навіть можливі сонячні прояснення", – зазначила Діденко.
Також вона попередила про тумани.
Погода в Києві 29 листопада
У Києві у п’ятницю, 29 листопада, очікується мокрий сніг та дощ. Упродовж дня буде поривчастий вітер. Температура повітря вночі триматиметься на рівні близько нуля, вдень +1…+3 градуси.
"У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, а, отже, буде скрізь без опадів. І порівняно тепло", – додала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що будуть мороз, сніг та дуже сильний туман – синоптики оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про те, що через сильний туман у багатьох областях України буде погана видимість – 200-500 м.
Також раніше Главред повідомляв, що в Україні потеплішає до +11 – синоптик сказала, коли в Україну повернуться "плюси". Прогноз погоди на найближчі дні зовсім не схожий на зимовий.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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