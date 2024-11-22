Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна: президент розкрив подробиці

Світ має знати правду й усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, - це Росія.

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Зеленський уже шукає чим збивати "Ліщину" Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Україні вже відома деяка інформація щодо ракети "Ліщина"

Міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО

Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети "Орешник", якою Росія вдарила по Дніпру. Усі деталі отримають міжнародні медіа.

У своєму відеозверненні президент наголосив, що світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, - це Росія.

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"Саме для цього Росії потрібні ескалації. Я вдячний усім партнерам, які вже відреагували на цей черговий напад російського божевілля. Але, крім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО - саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - розповів Зеленський.

Експериментальна ракета "Орешник" - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру і його околицях. Унаслідок атаки постраждало одне з промислових підприємств міста.

РС-26 Рубіж Інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Президент РФ Володимир Путін підтвердив застосування ракети "Орешник" - балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою системою. За його словами, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і є недосяжною для сучасних систем ППО.

У відкритому доступі немає інформації про ракету "Орешник", і аналітики припускають, що це може бути черговим вигаданим "вундерваффе" Кремля. Експерти також зазначають, що під назвою "Орешник" може ховатися РС-26 "Рубеж".

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети до комплексу "Кедр" до жовтня 2024 року. Він також уточнив, що "Орешник" - це кодова назва науково-дослідної роботи, а сама система є експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, носієм ядерної зброї.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проєктування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюють на заміну МБР "Ярс", і він буде ракетою нового покоління, що матиме більшу мобільність і меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни вже двічі здійснювали випробувальні пуски "Кедра" - у жовтні 2023 і квітні 2024 року.

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