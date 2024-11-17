Вибухи в Іжевську: дрони вдарили по заводу, що виробляє ЗРК "Тор", РЛС і БПЛА

Вибухи прогриміли в цеху машинобудівного заводу "Купол".

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В Іжевську прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Pixabay, Astra

Ключове:

Дрони вдарили по заводу Купол в Іжевську

Підприємство виробляє продукцію військового призначення

У ніч на 17 листопада невідомі безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.

Як повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов, БпЛА впав на вулиці Леніна - за цією адресою розташований цех машинобудівного заводу "Купол", пишуть росЗМІ.

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Постраждала одна людина, написав Бречалов. Чоловіка з травмою голови в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

За вказаною Бречаловим адресою розташований завод, де знаходиться виробництво безпілотників.

"Думати треба було раніше, коли заводи безпілотні клепали посеред міста", - жителі Іжевська повідомляють, що атака припала на цех, де виробляють безпілотники, пише Astra.

Очевидці пишуть, що БПЛА атакував майданчик 300-го виробництва оборонного заводу "Купол" на перехресті вулиць Леніна і 40 років Перемоги.

Підтверджень цієї інформації поки немає. За даними глави Удмуртії, атака припала на "заводський цех" за адресою Леніна, 101.

/ Инфографика: Главред

Що відомо про завод "Купол"

Радянське і російське науково-виробниче підприємство, розташоване в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка РФ, вул. Пісочна, 3), одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Створено 1957 року.

Це підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", також мішенево-тренувальні комплекси, і виробляє їхнє сервісне обслуговування.

Також виробляються гіроскопи, нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій, для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній.

Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, на заводі розпочалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1", що використовують двигуни і комплектуючі з Китаю.

16 грудня 2022 року підприємство внесено до санкційних списків Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії.

Дивіться відео - в Іжевську атаковано військовий завод:

/ Скриншот

Удари по Росії - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники завдали ударів по декількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо.

У Росії раніше повідомили про масовану атаку дронів на низку областей. Як з'ясувалося потім - один із безпілотників упав на нафтобазу в Ставропольському краї.

Як повідомлялося, у Росії також заявили про нібито знищення 19 українських безпілотників, які атакували територію країни. За повідомленням Міноборони РФ, 16 із них атакували Ростовську область.

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Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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