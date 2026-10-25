Сестра Єфросініної показала побиту дочку: онуку Ющенка

Коротко:
- Що сталося з Варварою Ющенко
- Що написала її мати
Колишня невістка Віктора Ющенка – Ліза Ющенко, яка живе в терористичній країні РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, показала свою дочку Варвару.
Тоді нікому невідома жінка вийшла заміж за сина екс-президента Віктора Ющенка Андрія та народила доньку. Зараз вони обидві живуть у терористичній Росії.
На своїй сторінці в Instagram Ющенко показала Варвару в дивному образі. Цього разу не з сумкою Hermes, а з саднами та синцями. Вона не пояснила, чому її неповнолітня донька має такий вигляд.
Однак, найімовірніше, йдеться про якусь фотосесію або зйомки.
Свій допис вона підписала просто: "Моя ідеальна крихітка".
Ліза Ющенко - колишня дружина старшого сина екс-президента України Віктора Ющенка Андрія. Також вона є молодшою сестрою української телеведучої Маші Єфросініної. Після розлучення з Андрієм Ющенком Ліза виїхала з України, забравши з собою доньку Варвару.
Ліза Ющенко про війну
Ліза Ющенко мовчить про війну в Україні, не реагує на найжахливіші обстріли та трагедії. У день обстрілу чи жалоби вона спокійно може публікувати сторіз із вечірок або подорожей зі своїми російськими подругами.
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Про особу: Ліза Ющенко
Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012 року; у 2010 році народила доньку Варвару). Молодша сестра української телеведучої та громадської діячки Маші Єфросініної. За фахом - психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.
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