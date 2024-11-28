Путін висунув нові погрози: у МЗС розкрили, до чого тут КНДР та США

Глава Кремля Володимир Путін хоче вплинути на нову адміністрацію США.

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РФ готує нові погрози ударів по Україні / колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони РФ

Головні тези Тихого:

Росія перетворюється на Північну Корею

Путін висунув нові погрози Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що російський диктатор Володимир Путін новими погрозами удару по Україні ракетою "Орешник" показав, що хоче продовжувати війну. Росія деградує до рівня Північної Кореї.

Тихий звернув увагу, що глава Кремля погрожував Україні під час свого візиту до Казахстану. І, таким чином, він показав неповагу до цієї країни та інших держав, які закликають уникати будь-якої ескалації. Мова про Китай, Бразилію та інших членів "Великої двадцятки".

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"Ми чекаємо, що ці країни відреагують на заяву Путіна. Це дуже важливо, відреагують на загрозу розширення війни", - наголосив Тихий, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що раніше лише Північна Корея була країною, яка регулярно погрожувала ракетами іншим країнам.

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"Ми бачимо, як Росія повільно, але впевнено перетворюється на другу Північну Корею, яка використовує цей аргумент, що у нас є ракети і ми готові ними вдарити. Нам зрозуміло, що цими заявами намагаються залякати партнерів України, щоб вони припинили підтримку України", - підкреслив речник МЗС.

При цьому, за його словами, таймінг погроз не випадковий - глава Кремля хоче таким чином вплинути на нову адміністрацію США та показати, що вона слабка. І в такій ситуації відкидання погроз - це єдиний шлях відреагувати. Бо зараз потрібен мир через силу.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 28 листопада країна-агресорка Росія запустила майже 200 ракет і дронів по Україні. У ЗСУ підтвердили збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

РФ готується застосувати "Орешник" по Києву. Диктатор РФ заявив, що на сьогодні у світі немає аналогів цій ракеті і "з'являться вони не скоро". Путін зазначив, що Росія була нібито змушена застосувати "Орешник" у відповідь на дії України. Також відомо, що Росія почала серійне виробництво "Орешника".

Олександр Коваленко повідомив, що РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ -для України ситуація ускладнюється. Останнім часом РФ запускає і ракети Х-101, і 3М14 "Калібр", які мають бойову частину касетного типу, що значно ускладнює їхнє збивання.

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