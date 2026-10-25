7000 гривень зникли: клієнти "Приватбанку" залишаються без карток і грошей

Як розповіла жінка, спочатку вона мала намір зняти гроші в банкоматі "ПриватБанку".

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Клієнти "Приватбанку" залишаються без карток і грошей / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Банкомат ПриватБанку не повернув клієнтці картку

У банкоматі Ощадбанку списали 7000 грн без видачі готівки

Після двох збоїв на рахунку жінки залишилося 47,94 грн

Клієнтка ПриватБанку заявила, що через одразу два збої в банкоматах залишилася без банківської картки та практично без грошей. Спочатку банкомат ПриватБанку не повернув їй фізичну картку після відключення електроенергії, а потім під час спроби зняти кошти через банкомат Ощадбанку з рахунку списали 7000 гривень, однак готівку, за словами жінки, пристрій не видав.

Інцидент, як розповіла клієнтка на порталі Мінфіну, стався 21 жовтня 2026 року. Після двох невдалих операцій на її рахунку залишилося всього 47,94 гривні.

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Як розповіла жінка, спочатку вона збиралася зняти гроші в банкоматі "ПриватБанку". Для цього клієнтка вставила в пристрій фізичну картку банку.

Однак під час операції раптово зникло електропостачання.

"Спочатку вставила фізичну картку "ПриватБанку" у власний банкомат "Привату", але світло зникло, і апарат застряг картку всередині", - йдеться у відгуку.

Таким чином, скористатися фізичною карткою жінка вже не могла. Оскільки готівка їй, за її словами, була потрібна терміново, вона вирішила скористатися банкоматом іншого банку.

7000 гривень списали, але готівку клієнтка не отримала

Жінка пішла до банкомату Ощадбанку й спробувала зняти гроші зі своєї картки ПриватБанку безконтактним способом - за допомогою NFC на смартфоні.

Однак і ця операція, як стверджує клієнтка, завершилася технічним збоєм.

"Банкомат Ощадбанку списав з моєї картки ПриватБанку 7000 грн, але через технічний збій готівку так і не видав!" - заявила жінка.

Таким чином, згідно з версією клієнтки, кошти були списані з рахунку в ПриватБанку, але фактично отримати їх у банкоматі Ощадбанку вона не змогла.

Після операції, як стверджує авторка відгуку, на її балансі залишилося лише 47,94 гривні.

"Я залишилася абсолютно без копійки на проживання та їжу", - поскаржилася клієнтка.

Після того, що сталося, жінка звернулася до "ПриватБанку". За її словами, у "Приват24" було зареєстровано заявку на повернення коштів №4008688.

Однак клієнтка стверджує, що перебуває у критичній фінансовій ситуації й не може чекати на стандартний розгляд питання. Тому вона звернулася до керівництва банку з проханням пришвидшити процедуру.

"Вимагаю від керівництва ПриватБанку з розумінням поставитися до мого скрутного становища, розглянути заявку в екстреному порядку та повернути мені мої 7000 грн авансом на рахунок", - йдеться у скарзі.

Відгук Приват / Фото: скріншот

Зазначимо, що клієнтка під час звернення на портал Мінфіну заявила про втрату доступу до картки та відсутність коштів на рахунку. За її словами, збої терміналів та утримання готівки вимагають оперативного повернення коштів та зміни процедур обслуговування клієнтів.

Як раніше повідомляв Главред, представник ПриватБанку висловив позицію щодо інцидентів із банкоматами. Представник звернув увагу на складні проблеми з фінансовим моніторингом та блокуванням рахунків і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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