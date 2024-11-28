Введені найбільш жорсткі обмеження: оновлено графіки вимкнення світла на 28 листопада

Ви дізнаєтесь:
- У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
- В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 28 листопада
- Чому введені жорсткі обмеження
Після ударів ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні ввели дуже жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.
За новими графіками до кінця доби, 28 листопада, в Україні вимикатимуть світло одразу для чотирьох черг побутових споживачів.
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Енергетики радять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з'явиться світло за графіком.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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